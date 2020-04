Bolo é o item principal da festa

Não existe festa sem bolo. Essa afirmação dá a dimensão da importância desse item para todo tipo de celebração. O bolo é a estrela maior dos aniversários, mas também pode se destacar em outros eventos, servindo como elemento de decoração e incrementando o cardápio a ser servido para os convidados.

Na hora de planejar a festa ou evento, o bolo deve ser um dos primeiros pontos a ser resolvido. Afinal, ele tem que combinar com o tema da celebração e deve atender o gosto dos convidados e do aniversariante – se a festa for com a finalidade de “apagar as velinhas”. A boa notícia é que no mercado existem diversos formatos e tamanhos de bolos, assim como uma grande variedade de profissionais qualificados para oferecer o melhor produto, que atenda as suas expectativas.

Confira algumas dicas para caprichar no bolo para a sua festa.

Tipos de bolos

Tempos atrás, não se fazia outro tipo de bolo que não fossem os cobertos por pasta americana. Esse item ainda é um pouco utilizado, mas existem outras opções que deixam o bolo bonito e saboroso, como o formato espatulado (moldado com espátula) ou em buttercream (coberto com creme amanteigado). Eles também podem ser decorados com frutas, flores e coberturas divertidas.

A dica mais importante na hora de encomendar o bolo é fazer a pesquisa com antecedência. Foto: Banco de Imagens

Mais de um

Para as festas maiores, com mais convidados, uma das tendências é ter mais de um bolo na mesa. Esse recurso pode ajudar a contar a história da decoração e a preencher a mesa, principalmente se ela for grande.

Simplicidade

Às vezes, o simples também pode ser bastante eficiente. Os clássicos bolos de chocolate, coco ou cenoura podem estar na festa e despertar sabores afetivos. Você mesmo pode enfeitá-los com bolachas decoradas ou papelaria e ter elementos de destaque para a sua celebração.

Outros formatos

Considere também a possibilidade de servir aos convidados outros formatos de bolos, que sempre fazem sucesso com crianças e adultos. É o caso do bolo no pote (com suas camadas recheadas aparentes dão um toque interessante na mesa), do cup cake ou do cake pop (bolo com brigadeiro e/ou doce de leite em formato de bolinha e espetado em um palito).

Docinhos

A mesa do bolo pode ganhar uma companhia valiosa, se estiver composta por brownies, pães de mel, pirulitos gigantes de chocolate, macarons, pipocas, donuts ou bolachas personalizadas. E também há os tradicionais brigadeiro e beijinho, além das saladas de frutas, que podem fazer uma boa combinação.

Saiba mais

Dicas para encomendar

A dica mais importante na hora de encomendar o bolo é fazer a pesquisa com antecedência. Dessa forma, será possível decidir com mais calma sobre os detalhes, como sabor e cores. Se for o caso, também é na pesquisa que se pode consultar o profissional ou o estabelecimento sobre a inserção de elementos no bolo, como fotos e outros enfeites.

Importante também é fazer a encomenda com antecedência, porque os bolos personalizados, mesmo pequenos, levam tempo e cuidado para serem criados. Se você quiser encomendar seu bolo no dia anterior à festa, muito provavelmente não poderá fazer a encomenda. Quanto mais tempo um confeiteiro tiver para fazer seu bolo personalizado, melhor.

Na hora de encomendar, forneça o máximo de informações possível: o tema da festa, cores a serem usadas, a personalidade do aniversariante... tudo conta na hora da composição.

Defina um orçamento realista para o bolo. Se você quiser algo mais simples, pode consultar estabelecimentos, como padarias e confeitarias, que fazem outros tipos de produtos; porém, se a expectativa é por um bolo exclusivo e personalizado, o certo é procurar profissionais especializados nesse tipo de trabalho. Dessa forma, provavelmente o preço será um pouco maior.

Por fim, verifique se o bolo será transportado e armazenado corretamente. Se sentir necessidade, peça instruções adequadas de manuseio e armazenamento.