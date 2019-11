Um texto bem estruturado

Escrever bem não é tão fácil. Principalmente em se tratando da norma culta da Língua Portuguesa, que tem inúmeras regras. Além disso, é preciso utilizar bons argumentos e ideias estruturadas, seguindo o objetivo a ser comunicado. É uma tarefa que requer muita atenção e pode tirar o sossego daqueles que estão estudando para um concurso público.

O ponto de partida para escrever bem em um concurso público é entender perfeitamente o tema que está sendo tratado. Sem esse princípio básico, as chances de se perder ao colocar as ideias no papel são grandes. Ler atentamente o enunciado e investir algum tempo refletindo sobre o que foi proposto pode fazer muita diferença.

Uma das regras básicas é jamais fugir do tema indicado. Se for um assunto que você domina, melhor! Se não, busque na memória tudo o que sabe sobre ele e destaque alguns pontos a serem explorados. Vale ressaltar palavras-chaves ligadas ao tema e, a partir delas, pensar nos argumentos mais importantes. No entanto, mesmo que você esteja familiarizado com o tema da redação, não exagere. Evite frases longas, de impacto, duvidosas ou clichês. A melhor opção é pela simplicidade e objetividade – especialmente quando o tempo é curto para se escrever. Você precisa apenas transmitir uma mensagem com clareza e bons argumentos.

Norma culta

Na redação para concursos, a norma padrão da Língua Portuguesa é a que vale – apesar de o nosso idioma ser muito dinâmico e vir se transformando ao longo dos anos. Ou seja, nem pense em utilizar um vocabulário informal.

É muito importante estar atento às regras de ortografia e gramática. Cuide para não haver equívocos de regência e concordância verbal e nominal. Se surgir uma dúvida em relação a uma palavra ou expressão, o melhor é substituí-la por um sinônimo.

Leia e releia o que escreveu para não deixar escapar nenhuma falha. Quando há tempo para escrever, o ideal é fazer um rascunho do texto. Se você colocar o que vier à mente no papel aleatoriamente, é possível que novas perspectivas apareçam e contribuam para melhorar o texto.

Leia algumas vezes o que foi escrito até encontrar o tom certo: por exemplo, um parágrafo pode ficar mais ajustado em outro lugar, ou uma palavra pode ser substituída por um sinônimo para expressar melhor um argumento. Quando estiver bom, passe a limpo na folha oficial da prova.

Estrutura

Outro detalhe importante da redação é respeitar a estrutura do texto discursivo. Ele precisa ter partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Elas obrigatoriamente têm de estar interligadas, trazendo sentido à ideia central.

Uma dica para uma introdução de impacto: divida o parágrafo em duas partes, sendo que na primeira você deixa claro que entendeu o tema proposto; em seguida, posicione-se diante do assunto, concordando, discordando, abordando sua importância. Isso é o que os professores chamam de tese, e vai orientar todo o desenvolvimento da redação.

Entretanto, se a banca fornecer uma estrutura de tópicos para o texto, responda a essa estrutura na ordem exata solicitada. Só coloque título, data e assinatura no texto se a banca pedir formalmente.

Como os cursos normalmente têm módulos especiais, divididos por disciplina, uma opção é pagar apenas por aquelas que você tem mais dificuldade. Se você não está habituado a escrever, pode investir em produção textual e Língua Portuguesa. Cheque os detalhes no edital e esteja preparado!

Dicas

- De maneira geral, a redação não deve ultrapassar 30 linhas. A introdução deve ficar em um parágrafo de quatro a seis linhas, apresentando o que será discutido. Reserve dois ou três parágrafos para o desenvolvimento do tema, mostrando o seu ponto de vista e os seus argumentos. A conclusão deve encerrar o assunto em um parágrafo de, em média, seis linhas.

- O desenvolvimento do texto deve ocupar pelo menos 60% da redação, tendo o maior peso da nota na questão discursiva. Por isso, é bom redigi-lo com muita atenção.

- Escrever bem não significa utilizar palavras difíceis ou termos rebuscados. Evite termos técnicos e, caso precise de alguma palavra mais específica, explique-a. Quando você não souber a grafia correta de uma palavra, faça o máximo de esforço para encontrar um sinônimo.

Preparação

Em que momento o candidato deve iniciar a preparação para a redação?

- Se não houver previsão de edital, com, em média, 6 meses de estudos nas matérias da prova objetiva;

- O estudo para a prova objetiva é prioridade, pois é preciso alcançar a nota de corte;

- Busque estudar por curso em videoaulas e depois por um curso que tenha correção de questões discursivas;

- Peça para outras pessoas lerem a sua redação;

- Treine a redação na folha padrão da banca examinadora.