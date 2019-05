Porta de entrada

A experiência de estágio durante o período da faculdade não é apenas obrigatória em muitos cursos como tem grande importância para a vida profissional do estudante. Além de colocar em prática o que está aprendendo na graduação, o estagiário tem a oportunidade de desenvolver muitas outras habilidades que a faculdade não ensina. Mas quem deseja conseguir um estágio que se torne seu futuro emprego com carteira assinada precisa ter certas atitudes e desenvolver habilidades que o ajudarão a construir uma jornada profissional sólida.

“Por meio da experiência do estágio, o estudante tem uma visão mais clara e ampla do que realmente é a profissão que escolheu e o que será exigido pelo mercado de trabalho”, avalia a coach de carreira Madalena Medeiros, idealizadora da Mobile Consultoria e Diretora do Fastjob. “No estágio, ele terá oportunidade de desenvolver competências técnicas e comportamentais, como relacionamento interpessoal, cumprimento de normas e criatividade, que são essenciais para a prática e o aprimoramento de sua carreira profissional, fazendo com que se torne mais apto a ocupar funções”, completa a especialista.

É importante ressaltar que se o mercado está exigente na contratação de profissionais, é possível sentir o mesmo nível de exigência em certas vagas de estágio. Para Madalena Medeiros, ter um segundo idioma e dominar o pacote Office são diferenciais, mas as empresas estão buscando cada vez mais estagiários com boas competências técnicas e comportamentais, as chamadas hard skills e soft skills. “As companhias procuram estagiários comprometidos com o negócio e com os resultados da empresa. Pessoas flexíveis, boas para trabalhar em equipe, criativas e com disponibilidade para aprender”, destaca.



Táticas

O aprendizado já começa no momento em que o estudante está procurando uma vaga. Isso porque essa fase requer algumas táticas, a começar da elaboração do currículo. Além disso, se preparar para a entrevista com os recrutadores também deve fazer parte deste momento. “Estude as empresas que você tem interesse em atuar, busque o autoconhecimento, quais são os seus pontos fortes e pontos que precisam ser desenvolvidos, isso será perguntado na entrevista”, adianta Madalena Medeiros.

Ampliar a rede de contatos é outra recomendação para quem procura estágio. “Participe de cursos, palestras e eventos e amplie sua rede de relacionamentos. É importante conhecer pessoas da sua área de atuação, algumas vezes começa com os professores. Ter um bom desempenho e uma postura correta nas aulas constrói uma boa imagem. Por fim, atividades voluntárias podem deixar seu currículo mais atraente e farão você se sentir útil e valorizado, mostrando ao empregador que você teve iniciativa, adquiriu experiência e desenvolveu competências”, indica a coach de carreira.

Aprendizado

Uma vez contratado como estagiário, o estudante tem chances de iniciar uma carreira promissora na sua profissão, mas precisa ter em mente que este é o momento de aprender. “É hora de ser humilde, aceitar correções, observar a cultura da empresa, saber ouvir e empenhar-se nas suas atividades para cumprir os objetivos”, afirma Madalena Medeiros.

Nesta fase, de acordo com a gestora de RH, os erros mais comuns e que devem ser evitados são: chegar atrasado; usar inadequadamente as redes sociais e o celular; valorizar mais a bolsa do que a experiência; não ter iniciativa e se mostrar descompromissado, desanimado e negativo; nunca fazer perguntas, esconder as dificuldades e errar depois; recusar as tarefas que lhe são propostas; indisponibilidade para aprender, usar roupas inadequadas no local de trabalho, não saber trabalhar em equipe e falar mentiras.

“É importante saber que todas as atividades desenvolvidas terão um impacto sobre a empresa”, salienta a especialista. Ela reforça a importância de se fazer perguntas sem medo e se mostrar disposto a aprender tudo que envolve o trabalho e a empresa. “Peça feedback ao seu gestor, pois você saberá o que a empresa está achando do seu trabalho. Esse feedback vai ajudar bastante a descobrir seus pontos fortes e o que você precisa melhorar. Encontre um mentor, peça conselhos para o seu gestor e colegas. Essa atitude vai demonstrar o seu interesse e engajamento na função”, conclui Madalena Medeiros.



Se liga, estagiário!

- Não tenha medo de fazer perguntas. Isso mostra que você está disposto a aprender e tem interesse no trabalho que está sendo desenvolvido;

- Não comece trabalhos que não conseguirá finalizar. É importante ter qualidade em tudo o que for realizar;

- Saia da sua zona de conforto. Aprenda a fazer as tarefas chatas, sem reclamar, compreendendo que ali existe um aprendizado;

- Fique atento aos seus colegas de trabalho e gestores para aprender a desenvolver mais habilidades. Essas competências vão enriquecer sua carreira profissional, tornando-o mais atraente para futuros empregadores;

- Peça feedback ao seu gestor, pois vai ajudar você a descobrir seus pontos fortes e o que precisa melhorar;

- Encontre um mentor e peça conselhos para o seu gestor e colegas. Essa atitude demonstrará o seu interesse e engajamento na função.

Fonte: Madalena Medeiros