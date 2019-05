O profissional coach

Segundo a empresa cearense Febracis, o coaching é um processo em plena ascensão no Brasil e vem conquistando cada vez mais espaço na vida daqueles que desejam realizar seus sonhos, melhorar a qualidade de vida e crescer profissionalmente. Tal processo não seria possível sem a figura-chave do coach, profissional que atua desenvolvendo as habilidades humanas, trabalhando com ferramentas e técnicas eficazes, que fazem com que o cliente desenvolva o autoconhecimento e neutralize suas limitações para alcançar o sucesso pessoal e/ou profissional. Veja mais detalhes a seguir.

Superando desafios

De acordo com o Instituto Você, diferentemente das terapias convencionais, o coaching é um processo com começo, meio e fim, para levar o indivíduo do estado atual ao estado desejado. O coach, portanto, é o profissional que conduz o processo de coaching. É o responsável por estimular o cliente a identificar e demonstrar seus valores e princípios, fazendo-o adotar uma conduta mais íntegra com os outros e consigo mesmo, descreve a Febracis.

Conforme o Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), se você não conseguiu atingir seus objetivos por medo, insegurança ou qualquer outro comportamento limitante, o coach é o profissional que vai te ajudar a eliminar suas crenças sabotadoras e fortalecer seu mindset para a construção de hábitos adequados por meio do autoconhecimento.

Ao longo do processo, o coach profissional usa ferramentas e técnicas de programação neurolinguística, psicologia, neurociência e outras áreas para reforçar capacidades como comunicação, foco, resiliência e inteligência emocional. Assim, ele orienta o cliente, de forma consciente e eficaz, a superar todos os seus desafios, explica a Sociedade Brasileira de Coaching (SBCoaching).

Informações básicas

Segundo o IBC, tal carreira pode ser exercida por qualquer pessoa, independente da área de atuação ou da formação acadêmica. Nessa profissão, os ganhos podem chegar de R$ 3.000 a R$ 7.000 por cliente, ou até mais que isso. O valor da sessão de coaching varia de R$ 300 a R$ 700, em média. Caso o coach tenha maior experiência prática e autoridade, normalmente o preço fica em torno de R$ 1.500 por sessão, informa o IBC.

Ainda conforme o IBC, o processo de coaching é realizado com um número mínimo de 10 sessões, podendo ser um pouco mais dependendo do objetivo.

Para seguir tal carreira, a pessoa interessada deve buscar uma das diversas empresas que dá cursos de formação na área para iniciar a capacitação. Outro passo importante é entender as diferentes formas de atuação, como mostramos na página a seguir. Vontade de ajudar os outros é um pré-requisito.



Nichos de atuação do coach

Coaching de carreira

Auxilia os indivíduos a crescerem em suas carreiras ou a encontrarem uma profissão que os completem e que os realizem. É um dos processos de coaching mais buscados, tanto por jovens que ainda não decidiram qual rumo darão à carreira profissional, quanto por profissionais experientes que buscam auxílio do coach para tomar decisões importantes, como a mudança de emprego ou a alteração de cargo dentro da empresa em que trabalham.

Coaching pessoal

Trata-se do processo de coaching com maior abrangência, pois envolve os mais variados aspectos da vida do indivíduo. Por esse motivo, é também conhecido como coaching de vida. É voltado ao desenvolvimento pessoal do cliente, que passa a ser mais capaz de superar obstáculos, vencer medos, derrubar crenças limitantes e a conquistar autoconfiança.

Coaching de negócios

Objetiva auxiliar empresários a desenvolverem as estratégias necessárias para o crescimento de seus negócios e empresas. É voltado, principalmente, a empresas de pequeno e médio porte, que podem contar com o coaching para entender os mecanismos da empresa mais detalhadamente, bem como as tendências do mercado e aprender a gerir melhor o seu negócio.

Coaching de relacionamento

É voltado a casais que, com o processo, passam a se conhecer melhor, a enxergar e aceitar os defeitos e as falhas do parceiro. Tal processo visa aprimorar o relacionamento e a melhorar a afetividade do casal, que se fortalece e que pode evitar, até mesmo, um divórcio.

Coaching de vendas

Direcionado exclusivamente ao âmbito de vendas. Nesse caso, estimula-se o cliente a construir soluções e novas práticas que se adéquem às necessidades da empresa. É uma forma de aumentar a produtividade e o desempenho comercial e competitivo da empresa, visando a criação, o desenvolvimento e a aplicação das melhores e mais eficazes técnicas de mercado.

Coaching financeiro

Oferece orientações detalhadas e específicas para que o cliente reorganize suas contas, conquiste resultados melhores em suas finanças e seja verdadeiramente rico. Esta é uma oportunidade de estabelecer planos de ação eficazes para gerar grandes receitas, crescimento profissional e qualidade de vida, transformando uma mentalidade de escassez em uma mentalidade de abundância.

Leader coach

Busca capacitar o indivíduo para que ele se torne um leader coach, ou seja, o líder que reúne as práticas e as ferramentas do coaching para agregar as qualidades geradas por esse processo em seu dia a dia profissional. Isso permite que o profissional desenvolva novas e importantes habilidades, atuando como um agente transformador na sua organização.

Fonte: www.febracis.com.br