Matemática: preparação é o segredo

Ela está por toda parte, em todas as provas, inclusive nos concursos públicos. A Matemática é uma das matérias obrigatórias nos certames, e muitas vezes aparece em formas variadas, como questões de raciocínio lógico. Se você decidiu se preparar para um concurso, não tem como – literalmente – fugir do problema. Agora é hora de se preparar e estudar muito. E é possível ter sucesso, mesmo que as operações matemáticas nunca tenham sido o seu forte.

Não é á toa que a Matemática é uma das matérias que mais assustam os concurseiros. Afinal, ela também é uma das mais temidas desde os primeiros anos da escola. No entanto, com muito estudo e prática é possivel superar essa dificuldade e se preparar bem para o dia da prova.

Um primeiro ponto a se pensar é que a Matemática é cumulativa. Aprender essa disciplina é como conseguir escrever palavras e frases inteiras: é preciso primeiro passar pelo “ABC”, no caso, os fundamentos básicos da matéria. Por isso, para entender problemas mais complexos, não deixe acumular nenhuma dúvida. E se a Matemática é cumulativa, quanto antes a preparação começar, melhor. Com mais tempo de estudo, é possível se preparar de forma gradual, dominando o conteúdo e identificando os pontos fortes e fracos.

Outro aspecto da preparação é criar uma rotina de estudos. Na verdade, trata-se de uma medida eficiente para todas as disciplinas queconstam nos editais. No entanto, como muitas pessoas se veem diante de um grande desafio frente às operações aritméticas, ao estabelecer horários diários de estudo o candidato encontra o fluxo ideal, o momento de concentração e que pode favorecer muito o aprendizado.

Prática

Assistir a vídeos de resolução de questões matemáticas é um bom auxílio, mas os especialistas afirmam que a melhor maneira de assimilar os conteúdos é praticar. Quanto mais exercícios o estudante resolver, mais fácil será encarar os problemas seguintes. Faça muitos simulados e reforce o que já sabe com outros exercícios.

Quando já estiver com a prática de resolução de exercícios mais desenvolvida, é hora de treinar o tempo. Qualquer aluno que já prestou concursos ou vestibulares sabe que a quantidade de tempo para resolver os problemas é um desafio. Comece a cronometrar o tempo que leva para terminar os simulados. Observe que tipo de questão toma mais seu tempo e pense em uma estratégia que lhe permita começar pelas perguntas mais fáceis, de modo a ganhar tempo.

Planejamento

Quando for organizar seus estudos, procure saber quais os tópicos mais frequentes são pedidos. A chamada “matemática básica” para concursos é tudo aquilo que é ensinado nos Ensinos Fundamental e Médio – ou seja, do 6º ano até o último ano do Ensino Médio. Dessa forma, quem já tiver completado o Ensino Médio basta revisar as matérias que já aprendeu. No entanto, às vezes, o que aprendemos na escola é ensinado sem muita profundidade, ou faz muito tempo que não temos contato com tal conteúdo e as matérias acabaram sendo esquecidas.

Nesses casos, criar um bom plano de estudo para matemática básica para concursos é essencial. Veja abaixo os assuntos mais recorrentes e com maior probabilidade de serem pedidos nas provas. No entanto, é importante lembrar que os itens podem mudar um pouco, a depender do cargo em questão, que pode exigir alguns conhecimentos especializados.

Por fim, a questão da banca jamais pode ser esquecida. Como cada banca organizadora pede um tipo específico de questão de matemática, busque provas anteriores do concurso e resolva as questões formuladas. Estar preparado é a melhor forma de evitar surpresas.

Matemática básica

Os tópicos fundamentais para seu plano de estudos:

. Operações básicas: soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, expressões numéricas;

. Interpretação de problemas que envolvem as operações básicas;

. Divisibilidade;

. Números primos;

. Fatoração completa;

. MDC (Máximo Divisor Comum) e MMC (Mínimo Múltiplo Comum);

. Frações (frações equivalentes, operações básicas com frações, expressões com frações, problemas envolvendo frações etc.);

. Números decimais e operações;

. Sistema métrico decimal.



Tópicos do Ensino Fundamental:

. Sistema métrico decimal;

. Razão;

. Proporção;

. Divisão proporcional;

. Regra de três simples e composta;

. Porcentagem;

. Equações de 1 º e 2 º graus;

. Produtos notáveis;

. Fatoração algébrica;

. Área de figuras planas.

Tópicos do Ensino Médio:

. Progressão aritmética e geométrica;

. Noção de função;

. Juros simples e compostos;

. Probabilidade;

. Análise combinatória;

. Matrizes e determinantes.