Marinha e Exército têm editais abertos

Vão até dia 29 deste mês as inscrições para o concurso da Marinha, destinado a preencher 190 vagas para o Colégio Naval em 2019. O certame é para jovens do sexo masculino, entre 15 e 17 anos (até o dia 1º de janeiro de 2020), com Ensino Fundamental completo ou em fase de conclusão. A taxa para se inscrever é de R$ 105 e o cadastro pode ser feito pela internet (www.ingressonamarinha. mar.mil.br) ou em postos presenciais em 23 cidades pelo Brasil (entre elas, Fortaleza).

A primeira etapa do concurso da Marinha terá redação e prova objetiva sobre português, matemática, inglês, estudos sociais e ciências. A data prevista é a primeira quinzena de agosto.

As outras fases do certame incluem verificação de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física, projetadas para os meses de setembro e outubro.

Sediado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Colégio Naval prepara estudantes para ingresso no curso de graduação da Escola Naval, onde são formados os oficiais da Marinha. O início do curso está agendado para 3 de fevereiro de 2020. Enquanto cursam o Ensino Médio, os alunos do Colégio Naval recebem também formação militar. O ciclo escolar tem duração de três anos e ocorre em regime de internato.

Ao longo do período de estudos, os jovens recebem bolsa mensal de R$ 989, alojamento, alimentação, uniforme e assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Exército

Até o dia 6 de junho o Exército recebe inscrições para o novo concurso de admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). No total, são 450 vagas destinadas ao curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico, sendo 400 para os homens e 50 para as mulheres.

Os interessados em participar devem ter diploma de conclusão do Ensino Médio, idade entre 17 e 22 anos (até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula) e altura mínima de 1,60m para o sexo masculino e 1,55m para o sexo feminino.

As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico da EsPCEx (www.espcex.eb.mil.br). A taxa de participação é de R$ 90. O concurso para cadetes do Exército terá cinco etapas, de caráter eliminatório: exame intelectual; inspeção de saúde; exame de aptidão física; avaliação psicológica; e comprovação dos requisitos para a matrícula. O exame intelectual será composto de provas escritas, com 44 questões, sendo 20 de português, 12 de física e 12 de química, além de uma redação no módulo I; no módulo II, serão 56 questões, sendo 20 de matemática, 12 de geografia, 12 de história e 12 de inglês. As provas serão aplicadas nos dias 28 e 29 de setembro, em locais a serem confirmados posteriormente, no site do Exército.

O curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico, de nível superior, terá duração de cinco anos, em regime de internato, na EsPCEx, em Campinas (SP) – no primeiro ano, em que o militar em formação é considerado aluno – e na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ), do segundo ao quinto ano.

Após o curso, o aluno é declarado aspirante-a-oficial do Exército Brasileiro, sendo-lhe conferida a graduação de bacharel em ciências militares.



Nordeste tem oportunidades

A Câmara Municipal de Parnamirim (RN), município vizinho a Natal, tem inscrições até o dia 17 de junho para o concurso público que visa o preenchimento de 44 vagas para contratação imediata. O edital traz chances de Ensino Médio (salários de R$ 1.375,98) para agente administrativo (22 postos), agente de cerimonial (3), redator de atas (1) e técnico de informática (2). As carreiras de Ensino Superior (vencimentos de R$ 1.965,69 a R$ 2.500) são para a administrador (1), analista de informática (1), assessor contábil (1), assessor de controle interno (1), jornalista (1), pedagogo (2), procurador (7), produtor audiovisual (1) e tradutor intérprete de Libras (1). Inscrições e mais informações no site: http://www.comperve.ufrn.br/ ou pelo telefone (84) 3342-2280.

Na Paraíba, a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE PB) tem seleção – com inscrições abertas até o dia 6 de junho – para preencher 1.000 vagas de professor de educação básica 3, da carreira do magistério estadual. As vagas estão distribuídas em artes (72 vagas), biologia (150), educação física (68), física (47), geografia (72), história (78), língua inglesa (61), língua espanhola (18), língua portuguesa (195), matemática (199), sociologia (6), filosofia (6) e química (28). O salário inicial oferecido é de R$ 2,1 mil, para jornada de trabalho semanal de 30 horas. Inscrições e informações pelo site: www.institutoaocp.org.br.