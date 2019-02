Fazer o bem

Prestar alguma contribuição à sociedade, para auxiliar o próximo, participar de eventos de destaque, conhecer novas pessoas, se engajar em alguma causa nobre etc. Motivos não faltam para se tornar um voluntário e contribuir para o trabalho de instituições filantrópicas ou beneficentes. E mais do que isso: essa disponibilidade pode contribuir com o seu currículo profissional, aumentando as chances de você despertar a atenção de alguma empresa ou empregador. Saiba como e as vantagens de incluir o trabalho voluntário em seu histórico profissional.



Para potencializar o currículo

As empresas valorizam as atividades voluntárias, especialmente se forem relacionadas à própria área de atuação no mercado. O jovem que se dedica a uma causa nobre para a sociedade demonstra características pessoais procuradas dentro de uma organização. Por isso, o trabalho voluntário pode ser um diferencial na hora de escolher um candidato durante o processo seletivo.

Por definição, o trabalho voluntário é qualquer atividade não remunerada, desenvolvida para o bem comunitário e social. Dar aulas de matemática para alunos de uma comunidade carente, entregar alimentos para moradores de rua, destinar cães abandonados para novos lares ou fazer visitas para idosos em casas de repouso são exemplos de ações voluntárias.

A disposição para esses trabalhos já está sendo percebida pelo mercado. Conforme levantamento feito pelo LinkedIn, um em cada cinco empregadores dá preferência aos profissionais que prestam trabalho voluntário no momento de realizar uma contratação. É um indicador consistente de como esse recurso pode agregar valor ao currículo e fazer a diferença nos processos seletivos.



Vantagens

Para quem se dispõe a participar de trabalhos voluntários, as vantagens são o desenvolvimento da boa comunicação e das relações com o próximo, além da ampliação do olhar e do pensamento humanizados. Essas características, entre outras, são cada vez mais necessárias no ambiente profissional, e o voluntário passa a ser valorizado dentro da empresa pelo engajamento social e pelo aprendizado adquirido no trabalho. Isso também significa que esse candidato possui uma tendência para sair da zona de conforto e confrontar-se com novas realidades e desafios.

Um dos pontos positivos do voluntariado é que a atividade é acessível até mesmo para quem está com um orçamento apertado e não pode investir em um curso. E também é uma atitude que pode favorecer aqueles que ainda têm pouca ou nenhuma experiência profissional.

Para quem pretende investir em trabalhos voluntários, algumas dicas são: liderar a organização de festivais ou eventos; atuar em centros de abrigo de animais; apoiar organizações que defendem causas ambientais; engajar-se em movimentos sociais (campanhas do agasalho, arrecadação de alimentos etc.); dar aulas para idosos ou crianças carentes; levar entretenimento para pessoas doentes em hospitais. Procure instituições que lidam com essas atividades, como ONGs e Associações, e aproveite para enriquecer seu currículo!



Dicas

Não conte mentiras

As informações sobre o voluntariado serão checadas durante a conversa presencial. Não conte mentiras nem acrescente funções que não foram exercidas de fato. Mentir pode causar sua eliminação do processo seletivo.



O que não fazer?

Não é recomendado incluir os trabalhos voluntários prestados para partidos políticos ou grupos religiosos. O empregador pode não ter as mesmas crenças ou posicionamentos partidários.



Família

Se o voluntariado está relacionado à família, é melhor deixá-lo de fora. Quando há relações familiares na história, o recrutador pode ter uma impressão errada.