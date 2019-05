Dentro da carreira de coach, uma das titulações possíveis é a de life coach, que se refere aos profissionais coaches aptos para atuar como coaches de vida, indica o Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). De acordo com a empresa, este nicho é amplo e existem muitas demandas, principalmente nos segmentos de relacionamento, emagrecimento, finanças pessoais e inteligência emocional.

A coach de relacionamento Claudimar Estevam diz que esta é uma profissão promissora, pois o ser humano carece de ser ouvido na essência, de ser notado, de ser reconhecido e amado, de ter o direito de errar. Essas são as necessidades básicas do ser humano, que conseguem ser supridas por meio das relações, sejam elas familiares, profissionais, de amizades ou afetivas, afirma a profissional.

Claudimar define o coaching de relacionamento como uma ferramenta metodológica que conduz os coachees (clientes) a construírem relacionamentos saudáveis, trabalhando questões relacionadas a sentimentos, ações e comportamentos, a exemplo de insegurança, timidez e baixa autoestima. “Essas e diversas outras questões podem estar fixadas inconscientemente na mente das pessoas, interferindo na progressão dos relacionamentos”, relata a profissional.

Metodologia

Ela explica que o coaching de relacionamento tem como principal objetivo a transformação de vidas e relacionamentos, buscando formas e estratégias por meio de ferramentas poderosas que conduzam a uma comunicação clara e objetiva nos relacionamentos dos coachees. Além disso, o processo conduz à mudança de padrões repetitivos herdados dos pais – padrões que fazem dos relacionamentos um fracasso –, proporcionando relações saudáveis e prazerosas, garante a profissional.

O atendimento, sinaliza, se dá por meio de sessões semanais, com média de 2h de duração. O pacote é formado por 10 sessões e dura, em média, três meses. “O cliente interessado faz o contato e marca uma sessão experimental para conhecer como se dá o processo. Após a sessão, firma-se um contrato entre o coach (profissional) e o coachee (cliente) e se inicia o processo”, detalha Claudimar. Ela acrescenta que os valores cobrados variam de acordo com o profissional e que, no caso dela, além dos atendimentos individuais, são realizados coaching em grupo, palestras, cursos ligados ao nicho e mentoria para coaches.

Ela conta que cada cliente apresenta as próprias demandas. Portanto, os resultados esperados das sessões de coach de relacionamento variam. Ainda assim, ela destaca que um dos maiores resultados é a mudança do quadro apresentado no início da sessão, como realização pessoal e profissional; como se relacionar com o outro de forma respeitosa e saudável; e um novo sentido de vida. “Os clientes que chegam ao meu gabinete apresentam a necessidade da busca da autoestima e da confiança, vida sem sentido, relacionamento conjugal, solteiros, equilíbrio das emoções, relacionamento interpessoal, vícios emocionais, entre outros”, aponta.

Capacitação

“O cerne de nossa profissão como coach de relacionamentos é amar pessoas e saber lidar com os desafios apresentados nos relacionamentos em todas as esferas”, descreve.

Dessa forma, para se tornar um profissional coach no nicho de relacionamento, Claudimar Estevam orienta que a pessoa busque uma formação completa em Coaching. Significa que o profissional deve ser especialista no conhecimento e no domínio das emoções, esclarece. “Os instrumentos principais em busca da perícia no coaching relacional são: cursos, livros, filmes, vídeos, persistência e amor à profissão. A partir dessa busca diária do conhecimento e da prática, com certeza você será um perito na área relacional”, ensina a profissional.

Ela observa que o mercado de coaching vem tomando proporções gigantescas. “A identificação com o nicho de cada profissional varia de acordo com sua experiência e sua formação. Creio que o nicho relacionamento está em ascensão”, opina a coach.