Área promissora

Quer começar a estudar para uma carreira policial? Esta é uma das áreas que mais disponibilizam vagas em concursos públicos no País e, consequentemente, traz muitas oportunidades de aprovação. Porém, é preciso estar ciente das particularidades dessa profissão. Conheça as orientações de especialista no assunto.



Preparação especial

As carreiras policiais estão entre as de maior oferta de vagas no mundo dos concursos públicos. Com considerável frequência, são abertos diversos editais para pessoas que querem se tornar profissionais ligados à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Polícia Rodoviária, nas mais diferentes funções, desde as administrativas até as operacionais, no dia a dia das cidades, ruas e estradas pelo Brasil. Porém, quem pretende ingressar em uma carreira policial deve estar bem consciente de que essa profissão tem particularidades e necessita de uma preparação especial. É o que alerta Janaína Samara Pacheco (foto abaixo), professora do curso preparatório Central de Concursos nas disciplinas de Criminologia, Legislação especial e Criminalística.



"Ser policial é 24 horas por dia, diferente dos demais cargos públicos. Fazemos um juramento de proteger a sociedade em qualquer situação de risco, e isso pode acontecer a qualquer momento, mesmo nas horas de folga", ressalta a especialista, que também é biomédica pós-graduada em Biologia Molecular, graduanda em Direito e Investigadora de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP).

Nesta entrevista exclusiva, a professora traz mais informações para quem pretende investir no estudo para uma carreira policial.



É correto afirmar que as carreiras policiais apresentam um vasto campo de oportunidades?

As carreiras policiais sempre oferecem um vasto campo de oportunidades, pois temos uma diversidade enorme de polícias e de cargos nessas instituições de nível federal, estadual e municipal. A rotatividade dos concursos em todos os Estados é grande, já que a Segurança Pública é prioridade da agenda dos planos de governo. A oferta é vasta, pois há um enorme número de aposentadorias e mudanças de classe ou patentes, dentre outros motivos, com um número elevado de oportunidades nas classes iniciais das instituições. E assim o efetivo é reposto por meio de concurso público, sempre com um elevado número de vagas.



O que uma pessoa deve saber antes de decidir investir em uma carreira como essa?

O trabalho policial é diferenciado dos demais cargos públicos, pelo cumprimento de horário irregular, sujeitos a plantões noturnos e chamados a qualquer hora. Como diz o jargão popular, ser policial é 24 horas por dia. Diferente dos demais cargos públicos, fazemos um juramento de proteger a sociedade em qualquer situação de risco, e isso pode acontecer a qualquer momento, mesmo nas horas de folga. Não podemos nos eximir de agir ao perceber um crime.



Quais são as particularidades de uma carreira policial?

Nas carreiras policiais, o policial irá trabalhar e executar as atividades pertinentes ao cargo e à instituição escolhida. Há, sim, distinção de função por cargo/instituição. Por exemplo: um investigador de polícia irá executar investigações no curso do inquérito policial, já o perito criminal irá executar as atividades científicas de perícia criminal (exames e laudo), ambos os trabalhos de Polícia Judiciária. Já fica a cargo da Polícia Militar realizar o planejamento, a coordenação e a execução do policiamento ostensivo, fardado e a prevenção e extinção de incêndios (Corpo de Bombeiros Militar). Há uma série enorme de cargos com suas respectivas funções, mas para resumir, a Polícia tem lugar para todo mundo! Há desde atividades operacionais, que demandam coragem e disciplina e que trazem a seus componentes um mundo cheio de adrenalina, como também as atividades internas de inteligência, sendo estas mais tranquilas, porém demandam raciocínio lógico e disposição para sua execução.



Quais são as particularidades dos concursos para carreiras policiais?

São concursos longos, com diversas fases, que, no geral, são compostos por: prova preambular, prova dissertativa, prova oral, teste físico, teste psicológico e investigação social. Tendo em vista que não se pode dar um porte de arma a qualquer pessoa, todos os requisitos a serem avaliados são de extrema importância para que a instituição não tenha futuros problemas.

Como deve ser a preparação para esse tipo de concurso?

Tanto para as carreiras policiais como para qualquer outro concurso, a preparação é de médio a longo prazo, cerca de 6 meses a 1 ano, em média. Quanto mais tempo, melhor. O ideal é que o aluno ingresse em um cursinho preparatório para que conheça as técnicas de estudo, tenha acesso a um material didático adequado e aprenda com profissionais especializados o conteúdo específico do edital almejado. O ponto mais importante é a dedicação do aluno aos estudos. O candidato que ingressa no cargo é sempre aquele que não só estudou no cursinho, mas que dedica parte do seu dia à preparação – em outras palavras, que vive o concurso.



Dentro da carreira policial, é possível almejar degraus mais altos, ou seja, conseguir "subir" na profissão, através de outros concursos mais concorridos e que paguem melhores salários?

Nas carreiras policiais é possível ter um crescimento profissional dentro da carreira, através das classes, trazendo certo aumento salarial, mas não é possível a mudança de cargo. Esta ocorre somente por meio de um novo concurso público.