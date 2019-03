Recurso principal 

De acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA), até 2030 a demanda por uso de água no Brasil deve aumentar em 30%. Considerando o aumento populacional, a crescente poluição dos mananciais, a devastação das florestas e as crises de estiagem que têm atingido diversas regiões do País e do planeta nos últimos anos, a conscientização sobre a importância de utilizar bem este recurso natural é simplesmente vital para a vida humana. Por tudo isso, há um esforço conjunto, em todo o mundo, de instituições governamentais, privadas e do terceiro setor para buscar soluções baseadas na natureza, como alternativas na gestão da água no planeta.

Daí a importância do Dia Mundial da Água, a ser comemorado no próximo 22 de março. Embora faça parte do nosso dia a dia e muitas vezes até já saibamos como a água é importante para a nossa existência - desde os primeiros anos escolares aprendemos que a maior parte do nosso corpo é formado por água, por exemplo -, é preciso ter um momento de reflexão mais direcionado. O que fazemos, no nosso cotidiano, para gastar menos água? Apoiamos causas ecológicas que trabalham por esta causa? São perguntas que podemos nos fazer e, assim, contribuir para um mundo melhor.

Apoiando este movimento, nesta semana (de 18 a 22 de março), o Diário do Nordeste publicará com exclusividade aqui no site o especial Dias Azuis, com exemplos dos benefícios da água em nossa vida e boas práticas no uso deste recurso tão precioso. Ao longo da semana, traremos reportagens com a palavra de especialistas e pessoas que verdadeiramente têm suas vidas ligadas à água. Você vai saber os benefícios da natação para a saúde em todas as idades e histórias de pessoas que se renovam no contato com o mar - outro recurso valioso e que merece nosso reconhecimento. Verá, ainda, de que forma empresas têm implantado ideias e projetos que trabalham a questão da reutilização da água, e como o aquarismo está se tornando uma das tendências da decoração contemporânea.

Acompanhe a série e faça parte desse movimento vital para o nosso futuro e para as próximas gerações!