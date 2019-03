Reaproveitar para consumir

“Águas escuras dos rios / que levam a fertilidade ao sertão / Águas que banham aldeias / e matam a sede da população”. Os versos da canção Planeta Água, de Guilherme Arantes, evocam a importância deste bem tão precioso para a humanidade e para o ecossistema. Mas o “Planeta Água” há muito dá sinais de escassez. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de 2,1 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. A informação está no primeiro levantamento global sobre água, saneamento básico e higiene feito pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2017.

A ONU também alerta que, até 2050, a população deve chegar a marca dos 10 bilhões, com dois terços vivendo em cidades. Dessa forma, o uso doméstico da água, que corresponde a 10% da captação hídrica do mundo, deve aumentar de forma significativa. Ou seja, a busca por soluções para o uso de água se torna ainda mais urgente para a geração atual.

Reutilização

Soluções como reúso de água e aproveitamento da água da chuva são alternativas de boas práticas de reutilização do recurso. Saídas que, muitas vezes, não requerem um custo alto e podem ser adotadas facilmente. “A simples coleta de água pluvial (das chuvas dos telhados), por exemplo, exige não mais que uma cisterna, filtro de folhas e eventualmente uma pequena bomba”, afirma Luciano Saraiva, arquiteto e urbanista, especialista em Construções Sustentáveis e CEO da Saraiva Arquitetura. “De fácil instalação, requer muito mais da simples integração projeto-obra do que de análise sobre impacto de custos. Sobretudo por esse baixo investimento retornar em curto prazo, com a economia de água consumida da rede pública, que tende a estar cada vez mais rara e escassa”, justifica.

A água da chuva armazenada deve ser utilizada somente para consumo não potável, como em bacias sanitárias, em torneiras de jardim, para lavagem de veículos e para lavagem de roupas. A recomendação é que a primeira água que cai no telhado, lavando-o, seja desprezada por apresentar um grau de contaminação bastante elevado.

Outra solução de aproveitamento do recurso hídrico é o reúso de água que pode ou não receber tratamento planejado para aproveitamento humano. A água residuária pode ser proveniente do banho, cozinha, processos de fabricação industrial e águas de infiltração.

Luciano Saraiva: procura por projetos residenciais e comerciais que possuem reutilização de água é maior que a expectativa. LC Moreira

Como aponta Luciano Saraiva, um dos sistemas mais eficientes são os biodigestores, que oferecem diversas vantagens: têm fácil disponibilidade no mercado, apresentam bom custo e benefício, não requerem limpa-fossa, além de gerarem água e lodo inodoros. “Por ser um sistema fechado, já pronto para tratar todos os resíduos sanitários de uma residência e poder ser aliado a filtros de alto desempenho, pode proporcionar que a água gerada em seu produto residual seja analisada e reutilizada para diversas aplicações, desde irrigação até reúso em bacias sanitárias e até para consumo humano”, explica o arquiteto.

Mercado

Como observa Luciano Saraiva, a busca por projetos residenciais e comerciais que possuem reutilização de água tem crescido no mercado local. “Há uma busca maior que a expectativa. Quando iniciamos esta atuação sustentável há alguns anos, imaginávamos que seria necessária bastante energia em ‘convencer’ o cliente sobre os benefícios de tais práticas. Contudo, na maior parte das vezes ou ele já traz a prerrogativa de reutilização de águas (pluviais, de ar-condicionado, cinzas ou negras), ou facilmente entende o valor (financeiro, de bem-estar e ambiental) que o investimento traz em curto e médio prazo”, avalia.

A baixa qualidade da água e a escassez desse recurso preocupa autoridades ambientais e desafia governos, empresas e sociedade a ter um maior engajamento na preservação dos recursos hídricos para que seja mantido o acesso à água no futuro. A conscientização é o primeiro passo.