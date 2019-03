Pureza garantida

Uma das maiores preocupações da sociedade é o tratamento da água que consumimos no dia a dia, o que possibilitou a evolução de sistemas de tratamento, análises e controles para atender os padrões de qualidade e contribuir para a manutenção da saúde – o que pressupõe a recomendação médica de se consumir pelo menos dois litros de água por dia, especialmente nos locais e nos dias mais quentes e durante a prática de exercícios físicos, além do uso de água de procedência garantida no preparo da alimentação em geral.

Entre os produtos disponíveis no mercado está a água adicionada de sais, própria para o consumo humano, preparada e envasada conforme os requisitos previstos na legislação. Para chegar nesse ponto, o produto passa por avançados processos de purificação e chega à mesa do consumidor com todos os certificados de qualidade dos órgãos governamentais. É dessa forma que a água Ouro Azul atende a todo o Estado do Ceará e se destaca como uma das águas mais leves do mercado. "A água Ouro Azul está classificada entre as águas mais leves do Brasil, devido ao seu baixo teor de sódio. Entregamos para o nosso consumidor um produto com sais minerais equilibrados. O sódio está muito abundante nas águas do Nordeste, e com o tratamento que fazemos em nossa água, a deixamos com um dos teores de sal mais baixos do mercado", explica Márcia Cavalcante, proprietária da água Ouro Azul.

Esse cuidado beneficia a todos os consumidores, com especialidade aqueles que sofrem de alguns problemas de saúde, como pressão alta. "O Brasil é um dos países do mundo que mais consome sódio, e não faz sentido as pessoas beberem, no dia a dia, uma água com alto teor de sal. Ao longo do tempo, isso pode trazer impactos para os rins e afetar a saúde, principalmente dos hipertensos", observa Márcia Cavalcante.

Diferenciais

Há 15 anos no mercado, a água Ouro Azul tem como diferencial a sua fonte de captação de água, que fica dentro da empresa – localizada em Fortaleza, no bairro Mondubim. "Nossa água não vem de fontes externas, o que garante o maior controle de qualidade do produto, pois quando se faz a captação de vários lugares, é mais difícil garantir a sua homogeneidade, pois ele pode ter variações", explica Márcia Cavalcante.

Água purificada e enriquecida com sais minerais naturais, a água Ouro Azul é processada por maquinário de avançada tecnologia, fabricado nos Estados Unidos e que obedece aos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade. Anualmente, novos investimentos são feitos para que o equipamento mantenha seu alto nível de qualidade. "Nossa água já vem de uma fonte confiável, mas fazemos esse processamento para dar toda a garantia para o nosso consumidor que ele está adquirindo um produto sem nenhum risco. Essa purificação é a melhor qualidade que se pode falar da água Ouro Azul", afirma a proprietária da empresa.

Com 80 funcionários, a água Ouro Azul é especializada na linha doméstica e empresarial, especificamente com garrafões de 20 litros. Nos últimos quatro anos, a empresa ficou entre as quatro marcas mais queridas pelo consumidor de Fortaleza, na categoria água (Prêmio Grandes Marcas, do Diário do Nordeste). "Atendemos a uma série de exigências dos órgãos reguladores para estar no mercado e por isso possuímos o registro no Ministério da Saúde (MS), garantindo que nosso cliente está consumindo um produto de qualidade comprovada", observa Márcia Cavalcante, proprietária da água Ouro Azul.