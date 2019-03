Esporte e vida

Tem muita gente que escolhe a natação para deixar seus dias mais azuis, para relaxar, fazer amigos e manter uma vida saudável. "Natação é esporte, é estilo de vida e é lazer também. São tantos os benefícios que, atualmente, considero que eu não seria a mesma pessoa e não teria alcançado tantas alegrias sem a natação", conta o advogado André Justi (foto acima), ex-presidente da Associação Cearense Master de Natação (ACEMN), que já soma mais de 27 anos como nadador. Seu primeiro contato com a modalidade foi ainda criança, com 8 anos. Aos 30, ao perceber algumas crises de ansiedade, procurou o retorno à atividade física de forma regular, voltando às piscinas. “Em menos de três meses, já não sentia mais nenhum sintoma de ansiedade”, afirma. Desde então, o advogado integra a equipe de Masters do Ideal Clube e segue desfrutando dos benefícios da natação. Hoje com 46 anos, o nadador coleciona troféus e participações em competições dentro e fora do Brasil.



Saúde integral

A natação é uma atividade física que propicia notadamente benefícios para a saúde física e mental de seus praticantes. Os benefícios vão desde o fortalecimento muscular e o desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória até o bem-estar causado pela realização da atividade. Dentro disso está a produção de hormônios que contribuem para o bem-estar e reduzem o estresse, a exemplo da endorfina, conhecida como hormônio do prazer. Quem explica é Daniel Gois, ex-atleta da seleção brasileira de natação. Atualmente Daniel é profissional de educação física, professor de natação e está concluindo mestrado nessa área. “Os movimentos coordenativos realizados durante as aulas de natação contam com uma grande contribuição da maioria de nossos músculos, por isso a natação é conhecida culturalmente como um esporte completo”, pontua o docente.

Para Layanne Aquino, atleta do Clube Náutico Cearense há mais de 20 anos, a atividade é um dos esportes mais completos, porque trabalha a consciência corporal, a capacidade respiratória, uma grande quantidade de músculos e faz bem à saúde. Além de trazer uma independência muito grande.

“Comecei a nadar com 2 anos de idade, passando a me dedicar mais ao esporte aos 7, porque tinha suspeita de uma doença autoimune, e uma das recomendações do tratamento foi nadar cinco vezes por semana. Graças ao meu desenvolvimento no esporte, não desenvolvi essa doença como era para desenvolver”, revela a nadadora, empresária e trainer internacional em Programação Neurolinguística.





Benefícios

A empresária (foto acima) diz que foi por influência dela que seu pai, José Aquino, começou a praticar natação, e que seu esposo, Pilho Silva, retomou a prática dessa modalidade. O Seu Aquino até fez parte da equipe Master do Náutico por vários anos. Tanto envolvimento trouxe benefícios mais profundos. “Eu tenho um caso de amor com a natação. Para mim, ela representa uma conexão, um momento comigo mesma. Acho que foi quando comecei a praticar meditação, porque, querendo ou não, a natação é um esporte muito solitário. Então é aquele momento onde eu estou comigo, foi o meu primeiro grande contato com o meu interior, em busca do meu autoconhecimento”, complementa a empresária.

“Eu tenho a convicção de que a natação competitiva possui total influência no comportamento do indivíduo, não só no aspecto físico e emocional, como também socialmente, preparando o praticante para os desafios do dia a dia e encorajando-o a superá-los, pois um treino forte é todo dia um momento de superação que é levado como exemplo para a vida. Além disso, o aspecto social é muito recompensador, pois na natação fazemos muitos amigos, que também compartilham hábitos saudáveis dentro e fora das piscinas”, relata André Justi.

Alguns benefícios apontados pelo pediatra Antonio George Bezerra Neto, são a melhoria do condicionamento físico, a autoproteção em meio aquático (sobretudo para crianças menores), a redução dos riscos de doenças cardiovasculares e a aquisição de habilidades motoras e cognitivas.

O profissional de educação física Daniel Gois lembra que, por trabalhar o corpo na posição horizontal e pelo fato de a imersão na água diminuir a sensação do peso corporal, a prática da natação reduz a compressão das articulações. “Durante a sua prática, variar os volumes e intensidade do exercício dão a chance de atender as necessidades tanto de iniciantes como de atletas treinados”, sinaliza o professor.

Para todos

A natação é uma atividade reconhecidamente indicada para todas as idades, por possibilitar ricos benefícios e pouca restrição, incluindo todas as faixas etárias, enfatiza Daniel Gois. Para as crianças, além dos benefícios físicos, o bem-estar causado pelo contato com a água se reporta facilmente à relação do útero da mãe, o que facilita o processo de aprendizado, comenta.

Durante a adolescência, os exercícios estimulam o crescimento e o desenvolvimento. Na fase adulta, a prática da natação contribui na manutenção da saúde e ajuda a prevenir ou retardar doenças. Na terceira idade, quando é comum a redução das capacidades físicas, a prática dessa modalidade proporciona grandes possibilidades e é uma atividade recomendada por ser considerada de baixo impacto, resume o ex-atleta da seleção brasileira.

“Desde que devidamente acompanhada por profissional habilitado e com avaliação médica prévia ao início das atividades, praticamente não há restrições à prática de natação. No caso de algumas doenças respiratórias em atividade, como infecções agudas de vias aéreas (faringite, sinusite, otite etc.) e de doenças alérgicas (asma, rinite, dermatites), sugere-se evitar a prática durante esse período”, orienta o médico George Bezerra.



Cuidados

O pediatra Antonio George Bezerra Neto dá algumas dicas de cuidados específicos para a prática de natação em piscinas:

. Antes da natação, procurar um local (academia, clube, clínica) devidamente autorizado para oferecer a prática esportiva com segurança;

. Fazer um preparo físico, o popular “alongamento” previamente;

. Usar roupas e materiais adequados (óculos, touca, protetor auricular);

. Durante a natação, ter a supervisão de pessoal treinado e com experiência, com equipamento apropriado (boias, pranchas etc.);

. Após a natação, tomar um banho para retirar o excesso da cloro em contato com o corpo;

. Enxugar-se bem, reduzindo a umidade, que favorece o surgimento de micoses de pele.