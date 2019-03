Educação e formação

O trabalho educativo é a melhor maneira de contribuir para a preservação das fontes de água, seu uso consciente e zelar pela natureza. Apesar de seus resultados serem de longo prazo, as ações de conscientização, principalmente com relação a crianças e jovens, garantem a formação de cidadãos mais esclarecidos sobre a necessidade de resguardar esse bem tão precioso, festejado em todo o mundo neste dia 22 de março. Entre as diversas instituições ligadas ao meio ambiente com atuação no Ceará, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, fundada em 1990, tem como um de seus trabalhos prioritários a questão da água e sua importância no nosso dia a dia. "A quantidade de água potável no planeta é baixa e nem todos têm acesso fácil a este recurso tão importante para a existência da vida humana", alerta Silvia Maria Margarido, Coordenadora Regional da Novo Encanto nos Estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão.

Nesta entrevista para o especial Dias Azuis, Silvia Margarido comenta mais a respeito do trabalho realizado pela Novo Encanto e da relevância de se refletir sobre o Dia Mundial da Água.

Dias Azuis: Na visão de vocês, qual é a importância de se comemorar o Dia da Água?

Silvia Maria Margarido: A água é fundamental para a manutenção da vida, razão pela qual é importante saber como ela se distribui no nosso planeta. Do volume total de água no planeta, 97% se encontra nos oceanos (água salgada), 2,2% nas geleiras e 0,8% é de água doce (superfície e subterrânea). Partindo desta informação, é importante que toda a humanidade tenha uma atenção com o uso consciente da água em suas atividades, pois a quantidade de água potável no planeta é baixa e nem todos têm acesso fácil a este recurso tão importante a existência da vida humana.

Por ser um recurso tão importante para a nossa vida, por que muitas vezes não percebemos como ele é desperdiçado?

Por não darmos o devido valor e não conhecermos o serviço ecossistêmico que a água oferece para o ser humano e a natureza. É urgente que o reuso da água seja colocado em prática pelo governo, pelas empresas, pelas instituições e pelas pessoas, pois a forma atual que utilizamos este recurso não colabora com o ciclo da água.

Onde acontecem os maiores desperdícios de água?

O desperdício de água é notório em todos os seus níveis de consumo, em especial durante o abastecimento de água realizado pelas empresas responsáveis por este serviço, especificamente em vazamentos nas tubulações e nos sistemas públicos. A agricultura desperdiça uma quantidade considerável de água em seus sistemas inadequados de irrigação. As indústrias também colaboram com o desperdício de água em não reusar a água utilizada em seus equipamentos. E não podemos deixar de citar a população em geral no seu uso doméstico.

É verdade que com atitudes simples podemos contribuir para a preservação deste recurso? Isso pode ser implantado no nosso dia a dia?

Pode, sim. Uma forma de contribuirmos com a preservação da água é na captação água da chuva em cisternas, no reuso da água, na economia no uso pessoal no dia a dia (no banho, ao escovar os dentes, na lavagem de pratos etc.) e evitando o desmatamento, pois a cobertura vegetal auxilia na infiltração da água no solo.

Conte-nos a respeito da história da Novo Encanto, há quantos anos está funcionando, em locais onde está presente?

Criada em 30 de janeiro de 1990, a Novo Encanto é uma entidade ambientalista, sem fins lucrativos, qualificada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) desde 2010, que tem como missão conservar a Natureza, da qual todos somos dependentes, mediante o desenvolvimento humano sustentado em bases ecológicas, com a valorização da vida, a promoção da paz e da justiça social. Ao longo desses 29 anos de existência, a Novo Encanto cresceu e está presente em todos os biomas brasileiros, com representações locais em todas as capitais e nas principais cidades do interior do país, além de representações em outros países. Por meio de Coordenadorias Regionais e monitorias locais, as equipes de voluntários da Novo Encanto estão distribuídas pelo Brasil.