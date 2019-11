Carinho maior

Que o amor pode transformar a vida de uma pessoa, especialmente de uma criança, ninguém duvida. E, há alguns anos, a Ciência comprovou isso por meio de pesquisas. Em 2016, foi divulgado um estudo realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, constatando que o hipocampo – área do cérebro responsável pela memória, pelo aprendizado e pelo controle das emoções – se desenvolve duas vezes mais rápido em crianças cujas mães demonstram carinho e apoio emocional. Participaram da pesquisa 127 crianças, desde a infância até a adolescência. Os cientistas concluíram que a relação afetiva entre mães e crianças no período que vai do nascimento até a idade pré-escolar é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos.

E tanto melhor se esse amparo emocional for dado pela mãe desde os primeiros instantes de vida. Afinal, se criar um filho nos dias de hoje é um grande desafio, também se torna uma jornada mágica, cercada de descobertas, emoções e recompensas. Ter o apoio do marido e da família é vital, mas cercar-se de informações e orientações de especialistas também é de grande valia para a saúde da mãe e da própria criança.

Para ajudar suas leitoras – e a todas as pessoas que a cercam – nesse momento de preparação para a chegada do bebê, como também nos primeiros meses, o Diário do Nordeste apresenta o Almanaque Cuidar e Crescer. A publicação, idealizada pelo Núcleo de Conteúdo do Diário do Nordeste, traz temas que ainda causam dúvidas em muitas mulheres e influenciam diretamente no bem-estar dela e de toda a família.

Nosso objetivo é desmistificar a maternidade, preparando essas mulheres para viverem com tranquilidade seu momento, conscientes de sua responsabilidade mas também com a visão da beleza que é cuidar e ver crescer um novo ser, gerado de si mesmas.

Entre as reportagens, tire suas dúvidas sobre o sexo na gravidez. Entenda por que a ocitocina é um hormônio tão importante para a gestante. Guia do acompanhante: dicas e orientações de especialistas para os pais acompanharem as grávidas no parto. Saiba mais sobre os direitos da gestante, como evitar a flacidez pós-parto, e a importância de uma boa alimentação para a amamentação.

Veja ainda ginásticas e terapias que estimulam o desenvolvimento do recém-nascido, a palavra de profissionais de saúde sobre vacinação e dicas para planejar a festa de 1 ano do bebê. Leia também o depoimento emocionante de uma mãe que superou dramas durante a gestação.

Boa leitura!