Volvo S60: sedan premium

Novo sedan Premium a chegar no mercado brasileiro, o Volvo S60 impressiona pelo visual, pela tecnologia, pela performance e pela segurança. Por enquanto, quatro versões desembarcam no País. Segundo Dayse Terra, Gerente Geral da GNC Suécia, concessionária Volvo em Fortaleza, o sedan foi projetado para proporcionar ao consumidor uma experiência prazerosa de direção. Para isso, o veículo chega equipado com ampla oferta de motorizações, sempre amparado por controle dinâmico de estabilidade e de tração nas quatro versões designadas para o Brasil: T4 Momentum (190 hp), T5 Inscription (254 hp) e as híbridas plug-in T8 R-Design e Polestar.

“Seus diferenciais de conforto, desempenho e tecnologia são imbatíveis e já vêm de série com vários itens incorporados”, explica Dayse Terra, Gerente Geral da GNC Suécia.

Dayse Terra Portal Márcia Travessoni / Fotógrafo: Saulo Roberto

O controle do S60 por meio de diferentes modos de condução proporciona ao condutor distintas sensações ao volante. Usando um botão de seleção posicionado entre os bancos dianteiros, o motorista pode alternar facilmente entre três configurações pré-estabelecidas ou personalizar a sua, alterando a rotação para mudança de marcha, a resposta do acelerador e o peso da direção:

Eco: privilegia a economia de combustível;

Comfort: prioriza a suavidade no uso diário;

Dynamic: para uma condução mais esportiva;

Individual: customiza a configuração.

As versões híbridas plug-in T8 (R-Design e Polestar) contam com outros quatro modos de condução, que se adequam praticamente a qualquer condição:

Pure

Condução econômica para uso urbano:

Esse modo prioriza o motor elétrico. Como resultado, apresenta uma condução silenciosa, sem consumir combustível e com zero emissão de poluentes. Com a bateria totalmente carregada, a autonomia do veículo pode atingir até 40 km, dependendo das condições de uso, mas ainda assim cobrindo o uso diário da maioria das pessoas;

Hybrid

Uso cotidiano:

É o modo padrão do modelo, programado para utilizar ambos os motores e entregar a melhor relação entre performance e consumo de combustível;

Power

Condução esportiva:

O foco desse modo de condução é a performance. Novos parâmetros de direção, trocas de marchas, respostas do acelerador e freios são ajustados para obter a melhor resposta para uma condução esportiva;

AWD (All Wheel Drive)

Para tração permanente conforme demanda específica:

Combinando com harmonia eficiência e baixo nível de emissão de poluentes, o S60 é equipado com a transmissão automática Geartronic de oito velocidades, que utiliza a tecnologia Shift by Wire totalmente eletrônica.

O sedan Premium S60 tem preços a partir de R$ 195.950. A concessionária GNC Suécia tem foco no atendimento personalizado ao cliente, explica Dayse Terra. “Uma vez por mês fazemos eventos exclusivos, que fazem o cliente se sentir em casa”, garante ela, já convidando para que todos conheçam a linha de veículos Volvo que tem também os SUVs XC40, XC60, XC90 e o hatch de e entrada V40. A GNC Suécia faz parte do sólido Grupo GNC, que tem 37 concessionárias em vários Estados do Brasil e 6 em Fortaleza.

Ficha Técnica

Motor: 2.0 l, 4 cilindros, gasolina

Potência: 190 cv/254 cv/407 cv (híbrido)

Câmbio: Automático, 8 velocidades

Preços:

S60 T4 Momentum: R$ 195.950

S60 T5 Inscription: R$ 229.950

S60 T8 R-Design: R$ 269.950

Serviço

GNC Suécia

Av. Rogaciano Leite, 1815 A - Engenheiro Luciano Cavalcante

(85) 3277.5005

www.gncsuecia.com.br