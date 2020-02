Veículos blindados conferem mais segurança e tranquilidade

Um serviço cuja procura varia de acordo com a sensação de segurança da população e com o próprio mercado de veículos novos é a blindagem automotiva, sinaliza Alessandro Abreu, Diretor de Marketing da Prestige Blindagens. Técnico e complexo, o serviço consiste na cuidadosa desmontagem do habitáculo do veículo (espaço onde ficam os passageiros), que é revestido com materiais balísticos (resistentes a disparos de arma de fogo) e depois remontado mantendo ao máximo a originalidade do veículo, explica o Diretor de Marketing. “Também são substituídos os vidros originais por vidros balísticos, com espessuras variáveis de 17mm a 21mm”, acrescenta.

Ele diz que, hoje, praticamente qualquer veículo pode ser blindado, pois os materiais e as técnicas evoluíram, e a blindagem teve seu peso reduzido drasticamente. “O peso médio de uma blindagem de boa qualidade costuma ser semelhante ao de dois passageiros adultos no interior do veículo. Até os veículos com motores de baixa cilindrada (os conhecidos motores 1.000) oferecidos no mercado hoje em dia possuem cerca de 100cv de potência, mais do que suficientes para ‘carregar’ com eficiência o peso extra”, aponta o profissional.

Alessandro Abreu: blindagem trará também maior proteção aos passageiros em caso de colisão. Foto:Falcão Jr./Divulgação

Como acontece

Após o checklist de entrada, o veículo é pesado, desmontado, depois segue para a aplicação de mantas de aramida e aço balístico. “Vêm, então, as fases de instalação dos vidros balísticos, a montagem e o processo de qualidade final, na qual são realizados testes de estanqueidade (verificando se não há infiltrações de água), testes de rodagem etc.”, descreve Alessandro Abreu. Além disso, ocorrem vários processos de qualidade durante cada etapa de blindagem.

O profissional afirma que a duração de todo esse processo depende da demanda de mercado e da obtenção das permissões e das documentações necessárias junto ao Exército Brasileiro. “Atualmente, caso tenhamos o modelo de vidros balísticos requeridos em estoque, entregamos um veículo blindado 30 dias após a contratação. Caso tenhamos que encomendar os vidros balísticos para a blindagem, será acrescido o prazo variável de cada fabricante para a entrega dos produtos”, comenta o Diretor de Marketing.

Ocorrem vários processos de qualidade durante cada etapa de blindagem. Foto: Falcão Jr./Divulgação

Benefícios

Tudo isso tem como principal vantagem a segurança dos passageiros durante os mais diversos deslocamentos. “Nas grandes cidades, invariavelmente, o trânsito intenso forma constantes engarrafamentos, propiciando a ocasião perfeita para que marginais abordem os ocupantes dos veículos para assaltá-los. Além disso, os criminosos costumam atacar suas vítimas durante a saída ou a chegada em suas residências ou quando estão na rua aguardando alguém para entrar no carro”, opina o profissional.

Ele destaca que a blindagem automotiva traz tranquilidade e qualidade de vida ao proprietário de um veículo blindado e à família. Outro ponto é que um veículo blindado é mais forte que um veículo comum. “A blindagem trará também uma maior proteção aos passageiros em caso de colisão”, lembra Alessandro Abreu.

Saiba mais

Cuidados

. A blindagem automotiva é um processo técnico e complexo. Para que seja bem executado, garantindo a segurança e a qualidade do veículo, a blindadora deve demonstrar possuir técnicos qualificados, processos de produção e estrutura adequadas para a prestação desse serviço, além das documentações legais exigidas para o exercício da atividade.

. Outro fator importante é verificar se a blindadora possui credibilidade, solidez no mercado e uma estrutura própria e exclusiva para o pós-venda, pois de nada adianta ter uma garantia tão durável (de 5 a 10 anos) sem a certeza de poder exercê-la.

. A maneira mais eficiente de garantir a escolha da melhor blindadora é ir pessoalmente conhecer as instalações das empresas que estão no mercado, decidindo qual contratar apenas depois de julgar qual a melhor para executar o serviço.

. A blindagem tem como objetivo salvaguardar o mais precioso bem: a vida do proprietário do veículo e de seus entes. Nunca faça a contratação desse tipo de serviço buscando apenas o menor preço, pois essa atitude pode custar muito caro.

Fonte: Alessandro Abreu, Diretor de Marketing da Prestige Blindagens