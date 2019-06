Valentes nas trilhas

No próximo dia 29 de junho (sábado), acontecerá a primeira etapa deste ano do Suzuki Adventure Day, uma iniciativa da concessionária Sol para quem tem carro 4x4 da marca japonesa. A trilha para a família terá saída às 8h, a partir de Fortaleza rumo a Águas Belas, na Caponga, passando pela Sabiaguaba, Porto das Dunas, Prainha, Iguape e finalizando em Águas Belas. A previsão de término é para as 15h30, com muitos desafios para utilizar o equipamento de tração na trilha.

O custo por carro será de uma cesta básica, que será doada a uma instituição de caridade. “É um passeio para toda a família, uma trilha light e emocionante”, explica Cesar Gioseffi, Gerente da concessionária Sol. Serão 25 carros, com dois veículos de apoio no percurso. Mais informações na concessionária Sol, pelo telefone (85) 3278.8181. As vagas são limitadas e a previsão é de 70 participantes.

Estrelas

Uma das estrelas do evento será o jipe Jimny. A outra é o New Vitara. O Jimny é conhecido por ser um jipe valente. Seu motor é 1.3l, com 85 cv de potência. Os engates de marcha são fáceis e a simplicidade dos comandos agrada. O grande atrativo do Jimny, porém, é seu preço: simplesmente não existe outro “jipinho” 4×4 genuinamente off-road tão em conta no mercado.

Ele também tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, rádio AM/FM, CD player com MP3, USB e bluetooth. Mas o verdadeiro habitat do Suzuki Jimny é o fora-de-estrada. E nesse quesito ele dá um show.

Seu sistema drive action 4×4 é acionado por três grandes botões no painel e permite até 15 combinações de marcha: além do 2WD (melhor para rodar na cidade), ele tem o modo 4WD com tração nas quatro rodas e 4WD-L, reduzida, que dobra o torque e faz o carro encarar diversos obstáculos. O modo de tração pode ser modificado com o carro rodando até 100 km/h.

Já o New Vitara é para quem quer rodar na cidade e também no off-road com mais conforto e espaço interno. Moderno, o Vitara tem qualidades para se sobressair diante de seus rivais. A principal delas é o rendimento do motor 1.4 turbo, o primeiro conjunto sobrealimentado oferecido pela Suzuki no país, com 146 cv e 23,5 mkgf de torque máximo (o 1.6 aspirado tem 126 cv e 16,7 mkgf ), associado a uma transmissão automática de seis marchas. Os dois estarão no dia de aventura da Suzuki.

Ficha Técnica:

Jimny

Motor: 1.3l

Potência: 85 vv

Câmbio: manual, 5 velocidades

Preço: a partir de R$ 71.490

New Vitara

Motor: 1.6l, aspirado/1.4l turbo

Potência: 126 cv/146 cv

Câmbio: Automático

Preços: Vitara All - R$ 92.990

Vitara You - R$107.490

Vitara Sport ALL grip - R$ 121.390

Vitara Style ALL grip - R$128.490