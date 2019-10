Troller ganha combinação de cores

A Troller iniciou a venda do T4 2020, trazendo uma nova combinação de cores externas e internas que realça a esportividade do utilitário. Externamente, o T4 passa a ter como cor de destaque o Cinza Londres Escuro, aplicado na grade dianteira, para-choque, teto, estribos, aerofólio, tampa do porta-malas e molduras. As rodas de liga leve de 17” ganharam a cor Preto Ebony.

O novo tom acentua o contraste com as seis cores disponíveis da carroceria: as sólidas Vermelho Arizona, Branco Diamante e Amarelo Dakar, a metálica Prata Geada e as perolizadas Verde Maragogi e Cinza Moscou. A cabine também ganhou um toque mais moderno com o mesmo tema: o painel, o console central, os apoios de braço laterais e as molduras dos alto-falantes são pintados em Cinza Londres Escuro.

“Essa mudança valoriza ainda mais o visual único do Troller T4 2020, um off-road legítimo, testado nos terrenos mais exigentes e vencedor de vários ralis nacionais e internacionais, que conta com um público fiel e apaixonado por aventura”, diz Demétrio Fleck, Gerente de Marketing, Vendas e Serviços da Troller.

Robusto e equipado

O Troller T4 é produzido com chassi reforçado, carroceria em compósito de fibra de vidro, resistente e imune à corrosão, e estrutura metálica tubular “space frame”. Seu motor é o Duratorq 3.2 Diesel, com cinco cilindros e turbo de geometria variável, que desenvolve potência de 200 cv e torque de 470 Nm para um desempenho forte e econômico, junto com a transmissão manual de seis velocidades.

A tração 4x4 com comando eletrônico no console dispõe das opções 4x2, 4x4 Low e 4x4 High – esta última podendo ser acionada a até 120 km/h. Ele é equipado também com diferen- cial traseiro autoblocante com sistema Trac-Lock, que transfere o torque para a roda com maior aderência e compensa variações do piso.

O utilitário vem de série com pneus de uso misto, protetor de cárter e estribo laterais integrados, teto solar duplo de vidro e tomada de ar em posição elevada, preparada para a instalação de snorkel. Tem ainda lanternas traseiras de LED com vedação especial, bagageiro no teto com barras transversais ajustáveis, antena flexível e removível e porta-gancho na traseira.

Off-road de raiz

Entre os atributos que garantem o excelente desempenho todo-terreno do veículo estão os freios a disco nas quatro rodas com ABS e sistema EBD, os ângulos de entrada e saída de 51º, o aclive máximo de 45º e a capacidade de imersão de 800 mm. O interior lavável, com bancos e revestimento do piso em materiais impermeáveis para o escoamento de água, é outra característica única que favorece a aventura.

Internamente, o Troller T4 conta com painel moderno, volante e bancos ergonômicos e vários porta-objetos para a conveniência a bordo. Vem com ar-condicionado digital dual zone, central multimídia Smart CarDrive da JBL Harman com tela de 6,75” e conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, vidros e espelhos elétricos, computador de bordo, alarme, bancos traseiros bipartidos, tomada 12 V e painel com preparação para instalação de dispositivos de navegação off-road.

O Troller T4 2020 tem preço de R$ 140.900 com pintura sólida e R$ 141.778 com pintura metálica ou perolizada. Ele tem três anos de garantia e conta com a assistência técnica exclusiva das 18 revendas da Rede Troller no Brasil. O utilitário oferece ainda uma ampla linha de acessórios originais com mais de 130 itens de conveniência e personalização, como snorkel, guincho, protetores, soleiras e para-choque de aço.

Ficha técnica:

Motor: 3.2 l, turbo diesel, 5 cilindros

Potência: 200 cv

Torque: 470 Nm

Câmbio: Manual

Tração: 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida

Preço: R$ 140.900 com pintura sólida e R$ 141.778 com pintura metálica ou perolizada