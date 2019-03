Toyota em ritmo acelerado

Desde que sua operação chegou ao Brasil, a Toyota não para de crescer e de investir em novas linhas de veículos. O primeiro a ser feito aqui foi o sedan Corolla, o 10° carro mais vendido do País em 2018 e que continua a ser super desejado. Depois, o Etios hatch e sedan, em seguida, o Yaris, também hatch e sedan. A picape Hilux e o SUV SW4, também líderes, são feitos na Argentina.

Para este ano, a marca japonesa anunciou investimentos de R$ 2,6 bilhões. Tanto otimismo tem motivo: ano passado, 200 mil carros da marca foram vendidos, um crescimento de mais de 5% em relação a 2017. E tudo indica que essa alta vai continuar.

Um dos cases desse resultado tem nome: Newland. As concessionárias Toyota Newland, com duas lojas em Fortaleza e a terceira loja inaugurada na última quinta (14), apontam para um incremento.

O Grupo Newland decidiu investir desta vez no Bairro Presidente Kennedy e lá oferece seu line up completo com carros novos, seminovos e uma oficina completa. Segundo o Presidente do Grupo, Luiz Teixeira, o bairro Presidente Kennedy e região vêm ganhando importância e reconhecimento do mercado pela sua evolução econômica e pelo crescimento de sua renda per capita. “Além disso, é uma demanda antiga de nossos clientes que moram na região, incluindo Caucaia e Pecém”, completou.

Ontem e hoje, a loja está de portas abertas em dois dias de festas, com várias atrações para o público, como DJ, malabaristas, coktails, sorteio de

brindes e espaço infantil.

Com a credibilidade que conquistaram, os carros da Toyota estão entre os mais desejados do País. Em 2018, foram emplacados 59 mil Corollas, a um preço superior a R$ 100 mil a unidade, o que representa 30% do total das vendas da Toyota no mercado brasileiro. Depois do sedan, a picape Hilux permanece com altas vendas e no ano passado foram 39 mil unidades comercializadas, com preços de R$ 115 mil a R$ 200 mil.

Os novos na linha de veículos, o hatch e sedan Yaris, já mostram boas vendas e incomodam rivais. Lançados em junho do ano passado, ou seja, com apenas meio ano de vendas, já somaram 18,6 mil emplacamentos da versão hatch e 13,6 mil da sedan. Nesse ritmo, podem virar líderes de vendas da marca já neste 2019.



Serviço

Newland Kennedy

Av. Governador Parsifal Barroso, 401 – Presidente Kennedy, próximo ao Shopping RioMar Kennedy.

Fone: (85) 3474.7400