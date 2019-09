Toyota Corolla 2020

O lançamento do novo Corolla é um dos mais aguardados do ano. O carro mais vendido do mundo e sedan médio mais vendido do Brasil tem apaixonados pelo carro. Aqui você vai saber todos os detalhes dele.

Serão cinco versões disponíveis: três com motores 2.0 Flex (GLI | XEI | Altis Premium) e duas com a configuração Hybrid e Hybrid Premium (a mais completa topo de linha com o Toyota Safety Sense).

O Novo Corolla 2020 tem acabamento refinado como o do SUV RAV4, além de nova tela multimídia com compatibilidade Apple Car Play e Android Auto. O carro está mais largo e mais esportivo. Bem robusto. O capô e o teto estão mais baixos. Um carro mais jovem sem perder a característica do Corolla.

O lançamento para o público na concessionária Newland, em Fortaleza, será no dia 12 de setembro. O test drive estará disponível no dia 13.

O sistema de câmbio é o CVT (simulando 10 velocidades), com o novo propulsor Flex 1.8 de 101 cv de potência, que acoplado ao híbrido de 72 cv, terá uma potência combinada de 122 cv. Espera-se que os números de consumo sejam parecidos com os do Prius, capaz de superar os 17 km/l com gasolina na cidade.

Detalhes: garantia de 5 anos no motor flex e Sistema Hybrid com garantia de 8 anos.

A seguir, a ficha técnica completa dos dois motores, incluindo o consumo.

Novo motor 2.0 Dyname Force Dual VVTI/IE

. 177cv e 21,4 kgfm de torque;

. Classificação A do Inmetro;

. Etanol: 8 na cidade e 9,7 km/l na estrada;

. Gasolina: 11,6 na cidade e 13,9 km/l na estrada.

Sistema Hybrid

. Motor 1.8 Flex + Elétrico com 72 cv;

. Potência combinada de 122 cv;

. Torque de 14,5 kgfm no motor a combustão e 16,66 kgfm no elétrico;

. Força total na aceleração graças ao torque instantaneo do motor elétrico;

Consumo do Corolla Hybrid:

Etanol: 10,9 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada.

Gasolina: 16,3 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada.

Cores: Cinza celeste, branco pérola, branco polar, preto, marrom, prata e vermelho.

Pacote Premium do Altis 2.0 e Hybrid: Sistemas TSS + Teto Solar

. Versões Hybrid, Hybrid Premium e Altis 2.0 Flex Premium: farol em led, luz de ré em led, luz de freio em led, rodas de liga leve 17”, interior do painel preto e creme. Volante com comandos de voz, computador de bordo e piloto automático e os sistems TSS (versões Premium). Multimidia atualizado com compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto, ar digital dual zone e teto solar;

. Versões GLI e XEI: Farol diurno em led, faróis alto e baixo em led, pisca em led. Aro 16” no GLI. Ar-condicionado analógico. Comando de voz, computador de bordo e comandos de rádio no volante.

Confira os pacotes do Toyota Safety Sense.

Toyota Safety Sense: conta com um radar de ondas milimétricas combinado com uma câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista.

As tecnologias são: Sistema de pré-colisão frontal (PCS)*

O sistema de pré-colisão frontal do Toyota Safety Sense usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas.

Se o sistema detectar a possibilidade de uma colisão, ele alerta o motorista com avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem para evitar ou reduzir os danos causados por elas.

Sistema de alerta de mudança de pista com condução assistida (LDA)*

O Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert System - LDA) é projetado para detectar desvios de pista quando as linhas divisórias são visíveis.

Este sistema também inclui a funcionalidade de condução assistida.

Quando é ativado e se detecta que está se desviando inadvertidamente, o sistema pode aplicar pequenos movimentos de correção no volante para ajudar a manter o veículo na pista.

Faróis altos automáticos (AHB)*

O AHB trabalha com uma câmera a bordo para detectar os faróis dos veículos que se aproximam e os faróis traseiros dos veículos na frente e alterna automaticamente entre os faróis altos e baixos em conformidade.

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)*

É um sistema semelhante ao “cruise control” que permite a condução a uma velocidade constante pré-determinada.

O ACC usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular sua distância e ajustar a velocidade para ajudar a manter uma distância predeterminada de veículo para veículo. *Os sistemas de segurança ativa, como o Toyota Safety Sense, são projetados para auxiliar o motorista e não substituí-lo.

Máxima segurança

A nova geração do Corolla 2020 recebeu 5 estrelas, de 5 possíveis, do Euro NCAP:

. 7 airbags (motorista e passageiro, lateral (x2), cortina (x2) e de joelho para o motorista);

. Controle de estabilidade (VSC), controle de tração (TRC);

. ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e assistente de frenagem de emergência (BA);

. Controle de assistência de arranque em subida (HAC);

. Sistema de frenagem de estacionamento elétrico com função de auto-hold;

. Faróis de neblina dianteiros e traseiros;

. Câmera de ré com sensores dianteiros e traseiros;

. Sistema ISOFIX de ancoragem para cadeirinha de criança complementam o pacote de segurança.

Preços:

GLI - R$ 99.990

XEI - R$ 110.990

Altis - R$ 124.990

Altis Hybrid - R$ 124.990

Altis Hybrid Premium com TSS - R$ 130.990