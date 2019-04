Suzuki Sol promove passeio off-road

Areia frouxa, lama e dunas são obstáculos que podem assustar qualquer motorista. Menos aqueles que contam com carros montados para enfrentar terrenos com pouca ou sem nenhuma aderência. Este vai ser o desafio de um grupo de apaixonados pelo mundo off-road, que se reúnem no feriadão da Semana Santa para um passeio organizado pela concessionária Suzuki Sol.

O destino será a Praia de Icaraizinho de Amontada, um paraíso do litoral oeste repleto de belezas naturais. Para chegar até lá, os clientes, proprietários de veículo 4x4 da marca Suzuki e suas famílias, terão que encarar uma trilha longa e desafiadora. Cerca de 25 carros farão parte da rota, com o apoio de três carros da organização, sendo um carro puxando a trilha, outro no meio e o terceiro fechando.

De acordo com César Gioseffi, gerente da concessionária, os passeios off-road são organizados pela Suzuki Sol há cinco anos. O projeto nasceu da intenção de reunir os clientes em um passeio para mostrá-los todo o potencial dos veículos 4x4 da Suzuki. Por ano, são realizadas em média quatro trilhas, organizadas por clientes, em parceria com a empresa. “O programa é organizado por alguns clientes nossos por já terem experiência nesse trabalho. Nossos instrutores são nossos clientes, além do nosso pessoal interno, que faz a parte de trilha, levantamento e apoio durante o evento propriamente dito”, explica César Gioseffi.

A programação é exclusiva para clientes da marca Suzuki, podendo participar proprietários de modelos como Jimny, Gran Vitara, New Vitara, SX4, S-Cross. Como destaca César Gioseffi, a procura pelo passeio é sempre grande, não só por quem nunca foi, mas também por aqueles que querem repetir a emoção. “A receptividade do público é ótima. Os clientes adoram e todos eles querem ir em todos os eventos”, afirma o gerente. Para esta edição, o número de vagas já está preenchido, mas haverá outros passeios como esse ao longo do ano.

Sobre a Suzuki Sol

A marca Suzuki está no Ceará desde 2013, com o grupo C.Rolim. A concessionária comercializa todos os carros da Suzuki. Modelos como o Jimny, o famoso jipinho, o New Vitara, uma versão atualizada do Gran Vitara, e o S-Cross podem ser encontrados na loja. Para conhecer os modelos acesse suzukisol.com.br.

