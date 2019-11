SUV Premium Porsche

A Porsche Brasil revela a nova versão da bem-sucedida linha de utilitários esportivos: o Cayenne Coupé. O carro tem todos os elementos que caracterizam o DNA da empresa alemã: estilo, luxo e esportividade. As proporções mais dinâmicas combinam com elementos de design exclusivos que dão ao novo Cayenne Coupé um nível de elegância inigualável. “A linha de teto significativamente mais inclinada, que cai para a traseira, faz o Cayenne Coupé parecer ainda mais dinâmico e o posiciona como o modelo com aparência mais esportiva em todo o segmento”, diz Michael Mauer, Vice-Presidente de Estilo da Porsche.

O efeito é reforçado por um defletor aerodinâmico no teto, que marca ainda mais a silhueta diferenciada do Coupé. O para-brisa dianteiro e a coluna A são mais baixos do que no Cayenne, graças ao rebaixamento da borda do teto em torno de 20 milímetros.

As portas traseiras e para-lamas redesenhados alargam os ombros do veículo em 19 milímetros, contribuindo para a impressão muscular do conjunto. A placa traseira é integrada ao para-choques, fazendo o veículo parecer mais próximo do chão.

O novo Cayenne Coupé oferece de série amplo espaço a bordo para até quatro pessoas. Na frente, os novos assentos esportivos com oito regulagens com apoios de cabeça integrados oferecem conforto excepcional e ótimo apoio lateral. Na traseira, o Coupé vem equipado de série com um banco com características típicas de bancos individuais. Como alternativa, bancos conforto tipo 2+1 - um equipamento familiar do Cayenne - pode ser especificado sem custo adicional. Os passageiros de trás sentam-se 30 milímetros mais baixo que no Cayenne, o que garante amplo espaço para a cabeça, apesar da silhueta esportiva rebaixada do veículo.

A capacidade do bagageiro é de 625 litros - ideal para o uso diário - e pode ser elevada até 1.540 litros quando os assentos traseiros são rebatidos (no Cayenne Turbo Coupé, de 600 para 1.510 litros).

No lançamento ao mercado brasileiro, serão disponibilizados dois modelos de alto desempenho, o Cayenne Coupé e o topo de linha Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid. O Cayenne Coupé com motor turbo de seis cilindros e três litros de deslocamento tem potência de 250 kW (340 hp) e desenvolve 450 Nm de torque.

O pacote Sport Chrono que equipa os veículos de série permite realizar a arrancada de 0 a 100 km/h em 6 segundos, tempo que pode cair para 5,9 segundos com os pacotes esportivos de peso leve opcionais. A velocidade máxima do veículo é 243 km/h. O topo de linha Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé obtém sua potência de sistema de 500 kW (680 cv) da interação inteligente entre um motor V8 de quatro litros (404 kW/550 cv) e um motor elétrico (100 kW/136 cv) integrado à transmissão Tiptronic S de oito velocidades. O torque máximo do sistema é 900 Nm, disponibilizado logo acima da marcha lenta, de 0 até 100km/h em 3,8 segundos, atinge uma velocidade máxima de 295 km/h.

Esse desempenho excepcional se combina a um alto nível de eficiência: o Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé pode rodar até 40 quilômetros sem nenhuma emissão local. O consumo, segundo o ciclo NEDC, é de 3,9 -3,7 l/100 km (combustível) e 19,6-18,7 kWh/100 km (eletricidade).

Ambos modelos estão disponíveis para encomenda na rede de concessionárias Porsche. O Cayenne Coupé tem seu preço público sugerido de R$ 459.000 e o Cayenne Turbo S E-Hybrid em R$ 956.500.

Neste mês de novembro, a Porsche define qual grupo vai abrir uma concessionária da montadora em Fortaleza.

Ficha Técnica:

Motor: 3.0L turbo/4.0l V8

Potência: 340 cv/550 cv

Câmbio: Automático

Preços: R$ 459 mil/R$ 956.500