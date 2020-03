Sete dicas para comprar um seminovo

Estado do motor, da embreagem, conservação da pintura, funcionamento dos freios. Esses e outros itens são básicos na hora de comprar um carro, especialmente se for um seminovo. Para quem pensa em trocar de automóvel ou adquirir outro, é importante seguir algumas recomendações para evitar problemas no futuro. Siga essas sete dicas e fique mais seguro na hora de fechar o negócio.

Motor

O estado do motor é determinante na hora da compra. É recomendável abrir o capô e verificar se o “coração” do carro, ou seja, o motor, está funcionando bem. Se houver fumaça mais densa e com coloração escura, vazamento de óleo nas juntas e ruídos fora do comum, são indícios de que o motor não está em boas condições. Faça uma revisão total no motor, por prevenção.

Embreagem

Verificar a regulagem da embreagem é um item fundamental para a compra do seminovo. Se ela estiver muito dura, ou mole demais, é sinal de que a transmissão terá problemas em breve. Em média, a embreagem deve ser vistoriada a cada 70 mil quilômetros.

Foto: Shutterstock

Vidros

Quando os vidros do carro estão em ordem, também é um sinal de que o veículo não foi recuperado de sinistro (acidente). Verifique todos os vidros dos carros: se algum deles não tiver o número do chassi (exigência legal), as condições do veículo já não são totalmente originais.

Pintura

Seja rigoroso e observe todos os detalhes da lataria: procure por imperfeições na pintura, como diferença de tonalidades e texturas, diferença de alinhamento nas portas, no capô e no porta-malas. Esses detalhes podem revelar possíveis trabalhos de reparo na pintura. Cheque também as condições dos adesivos, dos frisos, das borrachas e dos indicadores da marca.

Pneus

Desgastes irregulares dos pneus podem indicar problemas com a suspensão ou a falta de alinhamento. Pneus carecas ou com mais de 60 mil quilômetros precisam ser substituídos, porque trazem risco à segurança.

Impostos

Antes de concretizar a compra, verifique se o carro que você deseja adquirir está com a documentação conforme manda a lei: o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor), o seguro obrigatório e o licenciamento devem estar em dia. Esses dados podem ser checados no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Detran), com o uso dos caracteres da placa e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Por lá, também é possível saber se existem multas e impostos pendentes.

Manual do proprietário

Verifique, nas últimas páginas do Manual do proprietário, se constam as etiquetas ou selos de revisão da concessionária. Esse é um detalhe muito importante, que mostra o cuidado do atual dono com o veículo. Duvide da procedência do automóvel, caso ele não tenha o Manual original.

Saiba mais

Sempre que possível, compre o seminovo de alguém conhecido. Quanto mais próximo for o dono do veículo, menor o risco, porque se houver algum problema com o automóvel, você saberá a quem recorrer. Outra opção segura são os carros de concessionárias, empresas que, além de serem lojas com reputação, carregam o nome da montadora. Conte também com profissionais de confiança: um bom mecânico pode lhe ajudar a tirar algumas dúvidas. Outra dica importante é procurar uma loja com procedência e credibilidade no mercado. Não se deixe levar pelo primeiro preço ou pela primeira oferta para fechar o negócio. Pesquise e compare bem as opções disponíveis.