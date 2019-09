Salão dos elétricos exibe novidades

A Ford apresentou no Salão de Frankfurt, na Alemanha, a maior linha de veículos elétricos já lançada pela marca no mercado europeu. As novidades incluem o híbrido Puma EcoBoost, os híbridos plug-in Explorer e Tourneo Custom – que podem ser recarregados na tomada – e o Kuga, primeiro modelo da Ford a oferecer as opções de híbrido leve, total e plug-in.

No início do ano, a Ford anunciou que todos os seus veículos novos de passageiros na Europa terão uma opção elétrica ou híbrida leve, total ou plug-in. Serão 17 modelos até 2024, sendo oito deles lançados já em 2019. Até o final de 2022, a marca prevê que os modelos elétricos representem mais da metade de suas vendas de veículos de passageiros na região, superando os carros convencionais a gasolina e diesel, e cheguem ao marco de 1 milhão de unidades.

“A eletrificação avança rapidamente como principal tendência do mercado e estamos aumentando substancialmente as opções de modelos elétricos para os nossos onsumidores”, diz Stuart Rowley, Presidente da Ford Europa. “Estamos tornando a mudança para um veículo elétrico mais fácil do que nunca e esperamos que eles se tornem a maioria da nossa linha em 2022.”

A nova linha de veículos elétricos da Ford exibida em Frankfurt inclui:

. O novo SUV médio Kuga, primeiro Ford a oferecer a opção de versões híbridas leve, total e plug-in;

. O novo Explorer Hybrid Plug-In, SUV de sete lugares, e o novo Tourneo Custom Hybrid Plug-In, van de oito lugares, combinando a propulsão elétrica com a autonomia e a liberdade de um motor a combustão tradicional;

. O novo crossover compacto Puma EcoBoost Hybrid, inspirado em SUVs, um híbrido leve com tecnologia sofisticada para a redução de emissões e do consumo de combustível, exibido pela primeira vez na versão Titanium X;

. A perua Mondeo Hybrid, híbrido total com propulsão elétrica e a gasolina com rodagem refinada, principalmente no trânsito urbano.

“Não existe uma solução única para todos quando se trata de eletrificação – as circunstâncias e necessidades de viagem dos consumidores são diferentes”, diz Joerg Beyer, Diretor Executivo de Engenharia da Ford Europa. “Nossa estratégia é combinar a opção de propulsão elétrica certa no veículo certo, ajudando a tornar a experiência com o veículo elétrico simples e agradável.”

A Ford montou uma área especial no estande, chamada Go Electric, com experiências interativas e de realidade aumentada para o público conhecer o funcionamento e a sensação de dirigir um veículo elétrico, desmistificando essa tecnologia. Uma delas é o primeiro simulador de aceleração de carro elétrico do mundo.

Soluções de recarga

A disponibilidade de pontos de recarga para carros elétricos vem crescendo rapidamente na Europa. A Ford anunciou uma parceria com seis grandes empresas de energia do continente para oferecer uma nova estação de recarga doméstica e tarifas diferenciadas para os usuários de híbridos plug-in. Ela tem potência 50% maior que uma tomada comum e reduz em até um terço o tempo de recarga.

Outra novidade da marca é um aplicativo para smartphones e tablets que permite aos donos de híbridos plug-in encontrar um ponto de recarga e fazer o pagamento. Ele é oferecido em parceria com a New-Motion, a maior rede pública de recarga da Europa, com mais de 118.000 pontos em 30 países.