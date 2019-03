Saiba escolher sua blindagem

Quem opta por blindar seu carro quer tranquilidade e segurança no desempenho da blindagem em uma situação de risco. Mas cuidados devem ser tomados antes da escolha do tipo de blindagem e da empresa que fará o serviço.

Israel Lisboa, especialista no assunto e Diretor da Defenza Blindagens, explica os critérios que devem ser levados em conta antes de iniciar o serviço. “Primeiro, é preciso saber que toda blindadora séria opta por fornecedores que tenham documentos certificados que atestem a resistência balística”, orienta.

Em seguida, devem ser observados outros critérios, tendo em vista que a blindagem comercial comum aumenta o peso do veículo, o que pode resultar em um desprazer ao dirigir. “Melhor optar por projetos de blindagem em que o veículo pese menos, ou seja a leveza da proteção para garantir o desempenho”, diz Israel Lisboa.

Segundo ele, um SUV como o Jeep Compass, na blindagem comercial comum ganha 220 kg a 240 kg a mais. Mas quando se trabalha na performance e no certificado Dupont, que oferece leveza em até 9 vezes em alguns pontos da blindagem com o material Kevlar. “Isso pode resultar em apenas 160 kg de peso a mais, o que faz muita diferença ao abrir ou fechar uma porta, por exemplo, na retomada de velocidade, no consumo de combustível e de pneus”, garante.



Certificação

Hoje, apenas seis empresas no Brasil têm Certificação da multinacional Dupont em relação a essa tecnologia de ponta em segurança usando o material Kevlar. Uma delas é a Defenza, que atua deste 2011 no mercado cearense e única do Norte e Nordeste a ter essa homologação. O Kevlar é um tecido resultante da composição de camadas do fio Dupont, que traz a mesma proteção, tornando até 9 vezes mais leve a mesma superfície à frente do aço, no qual é usado 85% desse material na proteção balística, somado à escolha de vidros com estrutura mais leve.

Os SUVs são os campeões na preferência entre os mais blindados, ultrapassando os sedans. De acordo com Israel Lisboa, isso se deve ao SUV ser um carro para a família, alto e ideal para ser blindado. Entre os mais blindados estão o próprio Jeep Compass, o Toyota SW4, o Toyota Hilux, o Toyota Corolla e carros do mercado premium: Mercedes, Audi, Land Rover, BMW e Volvo.



Dicas:

. Escolha uma empresa idônea, com certificação;

. Informe-se com donos de veículos que usam carros que foram blindados na empresa;

. Visite o local onde é feita a blindagem;

. Acompanhe a blindagem;

. Veja o material que é utilizado;

. Questione se ficar desconfiado;

. Desconfie de preço baixo da blindagem.