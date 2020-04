Revisão veicular evita problemas graves

Para dirigir com segurança e ficar longe de complicações com o carro, uma das práticas fundamentais é a manutenção ou revisão periódica. Essa revisão é uma forma de garantir uma condução tranquila, porque ajuda a diagnosticar eventuais complicações no motor, falhas nos itens de segurança e assim por diante. Além disso, ela também cumpre a importante missão de prevenir que algum componente do veículo quebre, sendo preciso gastar ainda mais com o conserto.

Especialistas recomendam que a revisão seja feita a cada 10 mil quilômetros rodados ou pelo menos uma vez por ano. Da mesma forma que uma pessoa precisa passar por exames médicos periódicos para avaliar o estado geral de sua saúde – pois nem sempre os problemas são tão perceptíveis –, uma máquina precisa ser revisada de tempos em tempos. Essa precaução só traz vantagens, pois o melhor a fazer é sempre tomar os cuidados necessários com antecedência.

A manutenção preventiva pode ser feita em diferentes estabelecimentos, como oficinas e concessionárias. Foto: Banco de Imagens

Veja, a seguir, algumas dicas para que esse trabalho seja feito com eficiência e correção.

Checklist

Antes de fazer uma revisão, vale a pena elaborar uma checklist com os principais itens. Em geral, essas são as partes que não podem ficar de fora das inspeções veiculares: pneus; alinhamento e balanceamento; líquido de arrefecimento; freios; óleo do motor; limpador de para-brisa; cinto de segurança; macaco, chave de roda e triângulo; nível de água do reservatório; velas.

Sistema de rodagem

Os pneus são indispensáveis para uma direção segura e confortável. Se estiverem carecas, o automóvel perderá a aderência com o chão. Em períodos de chuva, o risco de acidentes fica ainda maior. Em relação aos freios, enfrentar um problema nessas peças é muito arriscado. O nível do fluido e o estado das pastilhas precisam ser checados, assim como a regulagem do freio de mão e a espessura do disco de freio.

Suspensão

Quanto à suspensão, é necessário levar o automóvel a uma rampa de geometria para conferir as folgas e o barulho do amortecedor. A quilometragem para revisar cada peça é indicada pelo fabricante, mas vale a pena realizar o procedimento anualmente, com profissionais qualificados.

A escolha da empresa ou do profissional

A relação de confiança estabelecida com a oficina é o melhor referencial para tomar essa decisão. Porém, nem todo mundo tem a sorte de encontrar profissionais gabaritados, que cobrem um preço justo pelo serviço e executem uma boa revisão veicular. Um mecânico não pode entender apenas de carros. Ele precisa conhecer a tecnologia por trás do automóvel.

Oficina ou concessionária?

A manutenção preventiva pode ser feita em diferentes estabelecimentos, como oficinas e concessionárias. Especialistas no assunto recomendam que o consumidor procure uma empresa com tempo significativo de atuação, confira o histórico, verifique o perfil e veja as avaliações feitas por outros clientes nas redes sociais e/ ou no Google.

Saiba mais

Dois itens pouco lembrados na hora de se planejar a revisão veicular são o estepe e o estado de limpeza do ar-condicionado. Em relação ao estepe, é importante, além dos pneus que estão sendo usados, constatar se o reserva está devidamente calibrado, sem furos ou se não está gasto. Em uma eventual necessidade, o estepe deve estar em condições adequadas para não deixá-lo em problemas.

Já o ar-condicionado do veículo é importante porque acumula fungos, bactérias e diversas outras impurezas ao longo do uso. A manutenção deve ser feita nos filtros, que acumulam sujeiras. O ideal é que a limpeza seja realizada mais de uma vez por ano.