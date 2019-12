Renault Duster traz câmbio CVT

Bastou uma tarde a bordo do SUV Renault Duster, com motor 1.6l e câmbio CVT, para perceber a boa dirigibilidade do carro na cidade. Com boa altura elevada do solo, suspensão reforçada e suavidade na troca das marchas da transmissão CVT, o condutor terá uma boa experiência ao conduzir o veículo.

Aliado a isso, os dados de consumo aferidos pelo Inmetro são animadores. Na cidade, quando abastecido com gasolina, o Duster faz 10,3 km/l. Já na estrada, 10,8 km/l. São boas marcas para um SUV compacto. Bom para seu bolso e de sua família. Aliás, se a família for grande, o conforto está mais que garantido. São cinco lugares com espaço à vontade e bancos em couro macio.

O Duster brasileiro está em sua primeira geração – a segunda foi revelada no final de 2017 e deve chegar ao Brasil só no final de 2020 ou 2021. Tem formato mais angular e parece ser robusto por causa de seus traços e da sua largura. Para quem quer um excelente SUV sem se preocupar com design refinado, melhor custo e benefício não há.

Largo, o veículo entrega amplo espaço interno e o porta-malas é de 470 litros, um dos melhores do segmento. Divulgação

A novidade da linha 2017 foi a adição do câmbio CVT, combinado ao motor 1.6 SCe. Este conjunto mecânico havia estreado no Captur poucos meses antes e aproveita o know-how adquirido pelo Nissan Kicks, que também usa o CVT.

Passa a ser a opção mais barata para quem quiser o SUV da Renault com algum tipo de câmbio automático. Até então, quem quisesse o Duster 1.6 só poderia adquiri-lo na versão manual. Essa transmissão CVT foi desenvolvida pela Nissan e equipa também o trio Sandero, Logan e Stepway.

O Duster é um dos SUVs compactos de maior vão livre, então dificilmente aparece alguma valeta ou lombada que faça o carro raspar a parte de baixo. A direção eletro-hidráulica tem um ajuste regular, um pouco firme em baixa velocidade. Mas, por ter pneus mais estreitos que os do Captur, ela não dá tantos golpes. Largo, entrega amplo espaço interno e o porta-malas é de 470 litros, um dos melhores do segmento.

A lista de equipamentos agrada. Tem controles para multimídia no volante, só que ficam em uma haste dedicada atrás da direção. Tem controle de velocidade, mas o botão para ativar está no painel central, debaixo da tela. O controle de estabilidade é item de série.

As rodas têm aro 16 polegadas e aguentam bem o dia a dia da cidade. Mas se for viajar, vão dar conta do recado. Então, fica a dica. Quer um SUV honesto, que promete o que vai entregar e por um bom preço? Vá de Renault Duster CVT.

Ficha técnica:

Motor: 1.6l, flex, 4 cilindros, 16 válvulas

Potência: 120 cv (etanol) /118 cv (gasolina)

Torque: 16,2 kgfm a 4.000 rpm

Câmbio: CVT, 6 velocidades

Consumo: 10,3 km/l (cidade) e 10,8 km/l (estrada)

Preço: R$ 63.990

Fonte: Regence Renault