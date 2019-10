Renault Captur Bose

A Renault anuncia o início das vendas de sua nova série limitada, Captur Bose. Equipado com o sistema de som referência no mercado, a série recebe um amplificador digital customizado de 7 canais com equalização exclusiva, tweeters de 25mm com ímã de neomídio no painel dianteiro, woofers de 165mm nas portas dianteiras e alto-falantes de 130mm com ímã de neomídio nas portas traseiras, além de um subwoofer de 150x230mm, também com ímã de neomídio e tecnologia exclusiva Bose Fresh Air Subwoofer no porta-malas, em posição que não diminui o espaço para bagagem.

A série chega em duas versões: 1.6 CVT X-Tronic e 2.0 Automático. Ambas recebem novos revestimentos em couro sintético nos bancos, soleiras de porta com assinatura Bose e badges próximos aos retrovisores externos. A série também inaugura uma nova combinação de pintura biton exclusiva para a versão: carroceria Cinza Cassiopée com teto Prata Étoile, além de oferecer outras três combinações: Preto Nacré com teto Prata Étoile, Branco Glacier com teto Preto Nacré e Vermelho Fogo com teto Preto Nacré.

O veículo recebe de série todas as atualizações do Captur 2020, que acaba de chegar nas concessionárias. Novidades que reforçam ainda mais o design e o conforto do produto.

Agora o Captur conta com o temporizador de farol “Follow me Home”, que auxilia o trajeto em locais de pouca luminosidade e evita que o motorista esqueça os faróis ligados.

O veículo também recebe o rebatimento automático dos retrovisores no momento de fechamento pela chave e luz de cortesia no quebra sol do passageiro. O modelo vem de série com o Media Evolution, com Android Auto e Apple Carplay, que permite usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e áudios de Whatsapp na tela de 7" touchscreen capacitiva, com melhor precisão ao toque. O console central ainda brinda os ocupantes dos bancos traseiros com uma tomada 12v.

O Captur Bose chega ao mercado em duas versões, 1.6 CVT X-Tronic – R$ 95.990 e 2.0 AT – R$ 96.990, com os seguintes conteúdos:

Conforto e Conveniência

Alarme perimétrico, apoio de braço para o motorista, ar-condicionado automático, câmera de ré, chave-cartão hands free, comando de áudio e celular na coluna de direção (comando satélite), direção eletro-hidráulica, farol de neblina com função Cornering Light e sensor crepuscular, piloto automático com indicador e limitador de velocidade, regulagem de altura no volante, regulagem de altura para o assento do condutor, retrovisores automáticos, sensor de chuva e vidros elétricos.

Design

Bancos em couro, luzes diurnas em LED, pintura biton e rodas aro 17 polegadas de liga leve diamantadas.

Segurança

Assistente de partida em rampas (HSA), controle eletrônico de estabilidade (ESP), controle eletrônico de tração (ASR), freios ABS, Isofix, quatro airbags (dianteiros e laterais) e sistema CAR (travamento automático das portas a 6 km/h).

Tecnologia

Sistema de som premium Bose com amplificador digital customizado de 7 canais, Media Evolution 7’’ com Android Auto e Apple Carplay.

Ficha técnica:

Motor: 1.6l/2.0 l

Potência: 120 cv/148 cv

Câmbio: CVT/ Automático

Porta-Malas: 437 litros

Preços: R$ 95.990 / R$ 96.990