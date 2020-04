Polimento ajuda a valorizar o veículo

Depois de muito empenho, o consumidor realizou o sonho de comprar o carro próprio. É muito boa a sensação de ampliar o patrimônio, no entanto, isso requer cuidados para ter o veículo sempre em ótimo estado. E um dos procedimentos mais importantes para essa manutenção é o polimento. Afinal, a aparência do carro faz muita diferença, inclusive para não desvalorizá-lo.

“O polimento automotivo é a técnica de nivelar e realçar o brilho de uma superfície pintada. Ele serve para embelezar uma superfície pintada ou repintada que sofreu riscos, manchas ou perda de brilho”, define Joatan Santos, professor da Profiautos, com passagens pelo Senai-CE e IFCE nas áreas de funilaria, pintura e polimento automotivo. “Além disso, o polimento mantém a pintura bem conservada, protegida, podendo impressionar esteticamente e elevar a valorização do veículo”, completa.

Joatan Santos: polimento pode impressionar esteticamente e elevar a valorização do veículo. Foto: Divulgação

Porém, na hora de realizar o polimento do automóvel, Joatan Santos ressalta que o proprietário precisa saber que são diversos procedimentos diferentes oferecidos pelo mercado, e é importante verificar aquele mais adequado no momento. “Os principais tipos de polimentos são: abertura de pintura, cristalizado, espelhamento, simples, proteção de pintura e vitrificação, entre outras opções oferecidas pelo mercado”, esclarece o especialista.

Frequência

Mas com que frequência se deve realizar esse procedimento no automóvel? “Um veículo com pintura nova e polido necessita apenas de manutenção, lavagem e aplicação de cera. Esse intervalo varia de seis em seis meses ou de dois a três anos, de acordo com a necessidade, que pode ser desde a manutenção do estado da pintura até as ações dos agentes que causam danos a ela”, explica Joatan Santos.

As vantagens de realizar o polimento são manter a pintura bem conservada, protegida, impressionar esteticamente e elevar a valorização do veículo. “Para realizar o polimento automotivo, ge ralmente são necessárias de três a quatro horas, sendo um polimento simples, e de oito a dez horas no caso de abertura de pintura”, explica Joatan Santos.

Para os proprietários que estão pensando em fazer o polimento no veículo, Joatan Santos recomenda procurar uma loja ou um profissional especializado. “Para a pessoa sem experiência, é melhor procurar profissionais na área. O mercado oferece várias lojas de estética automotiva, oficinas, lava-jatos e até profissionais para freelancer”, ressalta o especialista no assunto.

No momento de fazer o polimento, o profissional especializado vai levar em consideração alguns aspectos, como a dureza (resistência) do verniz, a espessura do filme, a profundidade dos riscos, as contaminações, “além de escolher produtos, equipamentos e EPI’s (equipamentos de proteção individual) a serem utilizados”, descreve Joatan Santos.