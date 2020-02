Pesquisa revela os carros mais buscados por brasileiros

Honda Civic, Toyota Corolla e Volkswagen Gol foram os modelos mais buscados do ano passado na internet no Brasil. Foi o que apontou um levantamento feito pelo Webmotors Autoinsights, hub de notícias, dados e informações sobre o mercado automotivo. Entre as montadoras, as mais procuradas foram Volkswagen, Chevrolet e Fiat. O objetivo da pesquisa foi mostrar as preferências dos consumidores na jornada online para compra de veículos em 2019.

De acordo com o levantamento, ao longo do ano, o Honda Civic conquistou a liderança entre as 140 milhões de buscas realizadas na plataforma Webmotors, sendo o modelo mais procurado nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; no Nordeste, o Toyota Corolla foi o mais buscado; e no Norte, a picape Toyota Hilux (modelo que registrou aumento de 14% em buscas na região, em comparação com 2018).

Em âmbito nacional, a segunda e terceira colocações entre os mais buscados ficaram para o Toyota Corolla e o Volkswagen Gol, respectivamente. E, entre os modelos que mais receberam propostas ao longo do ano, o Honda Civic também conquistou a primeira colocação, seguido pelo Toyota Corolla e pelo Honda Fit. Em relação às montadoras, a pesquisa mostrou que entre as mais buscadas pelos usuários (sem especificar o modelo), a Volkswagen lidera, seguida por Chevrolet e Fiat.

No que diz respeito ao número de propostas, essas três montadoras ocuparam as primeiras posições, mas a liderança ficou com a Chevrolet, seguida por Volkswagen e Fiat. E, para as categorias, o ranking de 2019 teve a seguinte formatação: hatchback (1), sedã (2), utilitário esportivo (3), picape (4) e cupê (5).

Cores

O carro branco está no topo da preferência dos brasileiros. Foi a conclusão da pesquisa realizada com 640 respondentes em relação às cores. Na sequência, as cores prata e a preta são as favoritas em todas as regiões. Na pesquisa do Webmotors Autoinsights, o branco se destaca como uma cor de luxo, sofisticação, tendência, considerada discreta e que não desbota. Curiosamente, a cor é a preferida em todas as regiões, exceto no Norte, que optou pela cor prata. Esta foi indicada como de fácil manutenção, não impacta o valor de revenda e não suja com facilidade. Outra curiosidade é que nas Regiões Norte e Centro-Oeste a cor azul não foi considerada no momento da escolha do veículo.

Já entre as cores que estão fora de cogitação na hora da compra de veículos, preto, vermelho e branco fazem parte desta lista. Entre os motivos apontados, os compradores não escolheriam carros na cor preta, principalmente por absorver mais calor, por desbotar e sujar com maior facilidade; já o vermelho é considerada uma cor chamativa, e que pode impactar no valor de revenda; no caso do branco, 40% dos respondentes acreditam que podem associar o carro a alguma prestação de serviços. O Norte e o Centro-este se destacam por ter um posicionamento diferente quanto às cores: ambos apresentam uma rejeição maior pela cor vermelha, ao contrário do que foi registrado em todo o país com a cor preta.

Montadoras com mais propostas (nacional)

1. Chevrolet

2. Volkswagen

3. Fiat

4. Honda

5. Ford

6. Hyundai

7. Toyota

8. Renault

9. Mitsubishi

10. Nissan

Modelos mais buscados por região:

Sul / Sudeste / Centro-Oeste: Honda Civic

Nordeste: Toyota Corolla

Norte: Toyota Hilux

Modelos mais buscados por tipos de carroceria:

Hatchback: VW Gol

Sedã: Honda Civic

Utilitário esportivo: Ford EcoSport

Picape: Chevrolet S10

Cupê: Ford Mustang

Modelos Zero Km com mais propostas

1. Renault Kwid

2. Ford Ka

3. Hyundai HB20

4. Chevrolet Onix

5. Nissan Kicks

Cores mais buscadas (nacional)

1. Branco

2. Prata

3. Preto

4. Cinza

5. Vermelho

6. Azul

Modelos com mais propostas (nacional)

1. Honda Civic

2. Toyota Corolla

3. Honda Fit

4. VW Gol

5. Hyundai HB20

6. Fiat Palio

7. Fiat Uno

8. Chevrolet Onix

9. Ford Fiesta

10. Ford EcoSport

Modelos mais buscados (nacional)

1. Honda Civic

2. Toyota Corolla

3. VW Gol

4. Honda Fit

5. VW Golf

6. Hyundai HB20

7. Fiat Palio

8. Chevrolet Onix

9. VW Jetta

10. Chevrolet S10

Montadoras mais buscadas (nacional)

1. Volkswagen

2. Chevrolet

3. Fiat

4. Honda

5. Ford

6. Hyundai

7. Toyota

8. BMW

9. Renault

10. Mercedes-Benz

Fonte: Webmotors