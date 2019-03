Outlander: luxo e tecnologia

Um SUV elegante com muita tecnologia e que tem ao mesmo tempo esportividade, sofisticação, 4x4 e conforto. Assim é o Mitsubishi Outlander, que chega à linha 2019 com novidades no visual e ainda mais alinhado à família de SUVs da Mitsubishi Motors.

Na versão 2019, o Outlander incorpora a nova identidade visual da marca. A grade dianteira, os detalhes do para-choque e a moldura do farol de neblina estão em harmonia com os novos faróis bi-Led que, além de estarem integrados ao visual, reforçam a luminosidade juntamente com os faróis de neblina, também em Led, e a DRL.

Na linha 2019, todas as versões passam a contar com controle de estabilidade ativo, controle de tração ativo, Hill Start Assistance e BAS.

As três opções de motores e o espaço para até sete lugares estão distribuídas em quatro versões: Outlander GLS 2.0, Outlander HPE 2.0, Outlander 3.0L V6 HPE-S, todos com motores movidos a gasolina, além do Outlander 2.2 HPE-S, com propulsor a diesel.

Mas as novidades também estão na parte interna: os bancos foram redesenhados e proporcionam um conforto ainda maior para o motorista e os passageiros. Para deixar o interior mais harmonioso, o painel dianteiro e os painéis das portas recebem um novo e moderno acabamento.

Para dar ainda mais praticidade para o dia a dia, o motorista pode fechar os vidros, ou abrir e recolher os retrovisores através da chave, mesmo estando do lado de fora do veículo. Para quem vai nos bancos traseiros, as novas saídas de ar-condicionado podem ser reguladas individualmente, deixando as viagens prazerosas e confortáveis.

O Mitsubishi Outlander é um SUV elegante, repleto de tecnologia, e ainda reúne muito bem esportividade, requinte e conforto, com o adicional de ser um legítimo 4x4.

Este SUV traz tecnologia de ponta em todos os detalhes, como o inteligente piloto automático adaptativo (ACC), o dispositivo de frenagem autônoma, que reduz o risco de colisão dianteira através do radar (FCM), a tração Multi Select 4WD, além do aviso de mudança involuntária de faixa (LDW), que reforçam a preocupação com os ocupantes e tornam a condução do veículo mais segura. A presença desses recursos garantiu ao SUV o prêmio máximo de segurança automotiva nos principais institutos do mundo.

Equipado com Comfort Pack, o SUV traz câmera de ré e sensores de estacionamento, acendimento automático dos faróis e chuva. Para uma comodidade ainda maior, ar-condicionado Dual Zone, teto solar com fechamento automático e função antiesmagamento, além do prático sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), que avisa ao motorista quando é necessário calibrar os pneus do veículo, garantindo segurança e eficiência.

Toda a tecnologia do Outlander está presente também em seu interior, com um completo sistema multimídia com tela Touch Screen de 7” sensível ao toque, Apple Car Play e Android Auto, que permite uma conexão prática e fácil com os smartphones.

Os modelos HPE-S possuem o moderno sistema Auto High Beam. Com esse importante recurso, não é necessário alternar entre feixes baixos e altos quando estiver dirigindo em locais com pouca iluminação. Os faróis se ajustam automaticamente, o que aumenta a segurança e evita ofuscamento dos motoristas no sentido contrário.

A versão 2.0L é equipada com motor MIVEC 2.0L, 16 válvulas, SOHC, com 160 cv e 20,1 Kgf.m a 4.200 rpm em alumínio. Mais leve, proporciona economia de combustível e menor nível de emissões de CO2.

Já a versão V6 traz o potente motor MIVEC 3.0L V6, 24 válvulas, SOHC, de 240 cv e 31 Kgf.m a 3.750 rpm, com mais agilidade, especialmente nas saídas e ultrapassagens, e muito confortável para as longas viagens.

O motor MIVEC 2.2L turbo diesel tem turbo compressor de geometria variável, que proporciona maior torque e economia de combustível. São quatro cilindros em linha, 16 válvulas, DOHC com injeção direta Common Rail e intercooler com potência de 165 cv e 36,7 Kgf.m de torque entre 1.500 e 2.750 rpm.

O modelo passou por um rigoroso teste real de consumo: foi de São Paulo a Brasília sem precisar reabastecer. No total, foram percorridos 1.161 quilômetros, utilizando 58,48 litros de combustível, fazendo a média de 19,85 km/l.



Ficha técnica

Motor: 2.0l, gasolina/2.2L Turbo Diesel/3.0l gasolina

Potência: 160CV/165CV/240CV

Câmbio: Automático

Consumo: Média de 19,85 km/l (motor 2.2l turbo diesel)