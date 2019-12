Onix, líder soberano

Números da consultoria Focus2move mostraram que, no acumulado de vendas de 2019, o Chevrolet Onix não é líder apenas do mercado brasileiro. O modelo, que tem parte da produção em Gravataí (RS), no caso da nova geração, e em São Caetano do Sul (SP) para a gama Joy, também foi o carro mais vendido de toda a América Latina nesse período. Vale ressaltar que a nova geração do Onix ainda não chegou a todos os países da região. O hatch da Chevrolet anotou 250.805 unidades comercializadas neste ano em toda a região. O segundo colocado foi o Ford Ka, com 157.361 unidades. Como o mercado brasileiro é um dos três maiores da América Latina, seguido por México e Argentina, já era de se esperar alguma similaridade com o ranking nacional, ainda mais vendo a liderança do Onix com larga vantagem sobre os demais.

No entanto, alguns países latinos têm uma cultura bem diferente da nossa e isso se reflete em um ranking com alguns carros inesperados, para nós, aparecendo. É o caso da terceira posição, ocupada por ninguém menos que a Toyota Hilux. No acumulado até agora de 2019, a picape teve 115.058 unidades comercializadas. Outras aparições que podem causar estranheza aos brasileiros no Top 10 e que valem ser citados são o Volkswagen Gol na quinta colocação, atrás do Nissan Versa e à frente do Hyundai HB20, e o Nissan Kicks, nono colocado, sendo o único utilitário esportivo a figurar entre os dez veículos mais vendidos da América Latina no período.

CURIOSIDADE

Confira os 10 carros mais vendidos da América Latina

1) Chevrolet Onix

250.805 unidades

2) Ford Ka

157.361 unidades

3) Toyota Hilux

115.058 unidades

4) Nissan Versa

111.357 unidades

5) Volkswagen Gol

108.560 unidades

6) Renault Kwid

104.037 unidades

7) Hyundai HB20

95.723 unidades

8) Chevrolet Prisma

87.812 unidades

9) Nissan Kicks

84.282 unidades

10) Volkswagen Polo

84.084 unidades