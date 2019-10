Novo SUV Mercedes GLC

A Mercedes-Benz amplia seu portfólio de SUVs no País trazendo o novo GLC 220 d para o mercado brasileiro. A terceira geração do utilitário esportivo médio da marca chega ao Brasil com uma nova motorização, conta com tecnologias inéditas na família e apresenta novidades no seu visual, agora ainda mais esportivo e robusto. Oferecido nas versões Off-Road e Enduro, ambas a diesel, o lançamento garante conforto, versatilidade e desempenho dentro e fora das estradas.

A nova geração do GLC chega na rede de concessionários de todo o País com a inédita motorização 220 d nas duas versões, que contam com transmissão 9G-TRONIC, 194 cv de potência e velocidade máxima de 215 km/h controlada eletronicamente. O modelo faz de 0 a 100 km em apenas 7,9 segundos e oferece, pela primeira vez em um SUV da marca, a tecnologia MBUX – Mercedes-Benz User Experience.

O novo GLC ganhou elementos que reforçam o design esportivo no interior e no exterior do veículo, além de trazer uma atualização em sua configuração que garante ainda mais conectividade, dinamismo e segurança na direção. A renovação visual do SUV agregou robustez ao modelo, que impressiona com suas linhas mais agressivas que a última geração do utilitário.

Do ponto de vista técnico, o novo GLC se destaca pelo alto nível de segurança e de tecnologia, característico da marca, apresentando sistemas de assistência ainda mais sofisticados que aqueles presentes na família até então.

O Mercedes-Benz GLC 220 d é apresentado em versões: Off-Road e Enduro, ambas a diesel, e com propostas que vão ao encontro das principais necessidades e gostos de clientes que precisam do espaço e potência de um SUV, mas não abrem mão do conforto e da sofisticação presentes nos veículos da marca.

Trazendo destaque em sua suspensão, a versão Off-Road do novo GLC conta com câmera de ré que auxilia o condutor nas manobras em vagas, além do pacote de estacionamento. Ambas as versões do novo SUV contam com faróis full led, já a versão Enduro vem equipada com pacote de estacionamento com câmera 360°, frisos com a inscrição “Mercedes-Benz” iluminados, acabamento interno em madeira preta fosca e som Burmester surround sound system.

Moderno, forte e versátil: esses são os atributos principais do novo GLC. A linguagem do modelo segue a filosofia sensual purity da família e ressalta a interação perfeita entre estética, agilidade e inteligência.

Com aparência mais esportiva, a nova geração do SUV apresenta acabamentos com elementos cromados desde a extremidade dianteira até a traseira, e o espírito off-road é evidenciado pelas linhas marcantes e superfície robusta presentes nas duas versões.

Materiais de alto padrão, acabamento refinado e contornos bem desenhados caracterizam o interior do novo Mercedes-Benz GLC 220 d. O console central apresenta elegantes elementos com acabamentos sofisticados que tornam o interior do SUV ainda mais exuberante, ao mesmo tempo que traz toques de modernidade e esportividade que não deixam a proposta de um SUV de lado.

Agora mais conectado, o novo GLC conta com a tecnologia MBUX, inédita na família de utilitários esportivos da marca. A tela de 10,25 polegadas touchscreen proporciona mais conforto ao condutor e facilita a visualização e ativação das funções disponíveis no modelo. Além disso, as duas versões já contam com a nova geração de volante multifuncional esportivo em couro com controle por toque.

O novo GLC 220 d traz assistentes que elevam o nível de segurança e conforto do modelo e estabelecem uma nova forma de condução, mais ágil e conectada. O modelo conta, nas duas versões, com o pacote de estacionamento e a tecnologia Hands-Free Access que, em sinergia ao Keyless-Go, permite a abertura e o fechamento da tampa do porta-malas a partir do movimento de um dos pés a uma distância de 30 centímetros da superfície inferior do compartimento, entre os dois sensores de abertura.

O novo GLC chega ao Brasil também na versão coupé. O Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé conta com motorização 4 em linha, potência de 258 cv, 370 Nm de torque e alcança a velocidade de até 240 km/h. Ele traz suspensão esportiva, teto solar e roda de 20”.

Esportivo e atlético, o coupé traz linhas marcantes nas suas laterais que ressaltam a elegância do modelo e que, unidas ao acabamento sinuoso na sua traseira, garantem a sensualidade no design desta carroceria.

Os modelos Mercedes-Benz GLC 220 d Off-Road e Enduro, e o Mercedes-Benz GLC 300 Coupé chegam em toda a rede de concessionários do País com preços sugeridos de R$ 299.900, R$ 334.900 e R$ 362.900, respectivamente.

Ficha Técnica:

Motor: 2.0L, turbo diesel

Potência: 194 cv

Câmbio: Automático, 9 velocidades

Tração: 4x4 integral

0-100 km/h: 7,9 segundos

Velocidade máxima: 215 km/h

Preços: R$ 299.900 (Off-Road)/ R$ 334.900 (Enduro)

Fonte: Newsedan Mercedes-Benz