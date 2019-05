Novo Pajero Sport 2020

Já está nas concessionárias da Mitsubishi o Pajero Sport 2020. E chega com muita tecnologia, conforto, versão única HPE com sete lugares e um sistema de tração com quatro modos de operação, incluindo a reduzida. O nome do sistema é o Super Select 4WD-II (SS4-II), que é capaz de enfrentar todos os tipos de terreno.

O Pajero Sport conta com o exclusivo Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa este SUV ainda mais preparado. São quatro opções que melhoram o desempenho no off-road: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock. Cada uma delas tem uma configuração específica e todas são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente potência do motor, ajustes de transmissão, sistema de freios, controles de tração e estabilidade.

As informações são projetadas no cluster e mostram como cada roda está atuando individualmente. Esses ajustes deixam ainda mais fácil transpor obstáculos e se aventurar em todas as condições sem se preocupar, tornando as viagens e expedições ainda mais prazerosas e seguras.

Além disso, o veículo tem o bloqueio do diferencial do eixo traseiro, o RD Lock. Em situações extremas - em que as rodas ficam suspensas, como valetas transversais ou terrenos com erosões -, o carro é capaz de superá-las com facilidade com um simples toque no botão.

Combinado com o motor turbo diesel, 2.4 litros, com 190 cv de potência e um novo câmbio automático com oito velocidades, o Pajero Sport tem torque, potência e desempenho para a estrada e para os desafios das trilhas.

O interior é baseado no conceito de design confortável, esportivo e funcional. O console central alto em Black Piano com detalhes cromados envolve toda a parte dianteira, reunindo os principais recursos ao alcance das mãos: seletor de tração, botões para escolha do piso e o freio de estacionamento eletrônico.

Saídas de ar-condicionado estão estrategicamente posicionadas na segunda e na terceira fileira de bancos, dando ainda mais conforto para os passageiros.

O sistema multimídia tem tela capacitiva de 7” e vem equipado com Android Auto e Apple Car Play, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que permite o acesso a aplicativos nativos, como Waze e Spotify.

A área interna é um dos destaques, não só para os passageiros, mas graças ao amplo espaço para as bagagens. O porta-malas tem capacidade para 571 litros. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, sobe para impressionantes 1.731 litros e com o assoalho totalmente plano, o que facilita a acomodação das bagagens.

Os bancos em couro foram cuidadosamente projetados para darem conforto em todos os tipos de situação, seja viajando por grandes rodovias ou enfrentando as trilhas off-road. O dianteiro tem ajuste elétrico e os traseiros podem ser rebatidos, deixando o piso totalmente plano e aumentando o espaço interno.

O novo volante tem ótima empunhadura e é multifuncional, com todos os comandos à mão do motorista: áudio, voz, telefone, ACC, computador de bordo e Speed Limiter. Os Paddle Shifters localizados atrás do volante permitem a esportividade da transmissão manual com a praticidade da automática.

Ficha Técnica

Motor: 2.4l, turbo diesel

Potência: 190 cv

Câmbio: Automático, 8 velocidades

Preço: R$ 265.990