Novo Hyundai Santa Fe

A marca coreana Hyundai traz para o Brasil o All New Santa Fe. O SUV tem motor Lambda II 3.5 DOHC MPI, V6, que gera a potência de 280 cv a 6.300 rpm e torque máximo de 34,3 kgf.m a 5.000 rpm. Também integra o conjunto motopropulsor a recém-desenvolvida transmissão automática de oito marchas, que proporciona trocas suaves e um amplo campo de variação, se adaptando de forma ideal às características do motor. O modelo conta ainda com sistema de tração integral (AWD - All-Wheel Drive).

Design

Um carro realmente para toda a família, mas com visual moderno, imponente e inspirador, esse é o Hyundai All New Santa Fe. Uma larga grade cromada em cascata na dianteira e uma composição de luzes em LED – faróis, luzes diurnas e lanternas - completam a suntuosidade desse novo modelo e garantem um toque high-tech, pronto para aventuras em família.

Nas laterais, rodas de liga leve de 19 polegadas fazem conjunto com robustas caixas de rodas, contribuindo para o design único e arrojado desse novo SUV. Linhas dinâmicas percorrem todo o comprimento do veículo, unindo os faróis e as luzes traseiras, garantindo maior elegância e fluidez. Já a parte traseira apresenta uma forma muscular alta e alongada, que completa o visual premium em todos os ângulos do veículo.

Interior

O Hyundai All New Santa Fe 7 lugares oferece versatilidade com várias configurações de assentos disponíveis para atender às necessidades de todos os ocupantes.

O design interno do All New Santa Fe combina a qualidade premium dos materiais, com um layout espaçoso e visibilidade aprimorada. O painel de instrumentos e a costura contrastante dos assentos garantem um alto nível de luxo dentro da cabine.

A ampla área envidraçada do All New Santa Fe aumenta a luminosidade interna, tornando-o mais aconchegante. Para ajudar o motorista, os espelhos externos foram reposicionados e as duas colunas “A” foram redimensionadas. Complementando as melhorias na visibilidade, o vidro traseiro foi bastante ampliado em comparação ao seu antecessor.

O habitáculo foi aprimorado com mudanças pensadas para uma melhor ergonomia, com a diminuição do porta-copos lateral para garantir mais espaço para as pernas, maior inclinação da tela do sistema multimídia para reduzir o brilho e um novo posicionamento do porta-copos no console central para facilitar o uso, além de permitir o aumento do apoio central de braço.

Ainda privilegiando o aperfeiçoamento do espaço interior da cabine, o Hyundai All New Santa Fe conta com mais espaço para acomodar bagagens atrás dos assentos da segunda fileira.

E por falar em segunda fileira de assentos, os seus ocupantes ficarão ainda mais confortáveis graças ao aumento do espaço para as pernas, além do piso que foi rebaixado. Os engenheiros também incorporaram rebatimento automático com apenas um toque nesses bancos.

O All New Santa Fe está preparado também para garantir todo conforto e conveniência para o motorista e a sua família. A versão única, importada com exclusividade pela CAOA Hyundai para o Brasil, traz: entrada no veículo por proximidade (smart key), botão de acionamento do motor, memória de posição dos retrovisores, retrovisor interno eletrocromático com bússola, painel de instrumentos SuperVison de 7” TFT LCD, volante esportivo de quatro raios com comandos e Paddle Shift para mudança de marchas, ar-condicionado eletrônico com visor digital, modo de seleção de condução (Drive Mode Select), câmera 360º (Around View Monitor), coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, Central de entretenimento 8” com touchscreen, conectividade Android Auto e Apple Car, carregador wireless, sistema de som Infinity (composto por 4 alto falantes + 2 tweeters dianteiros + 2 alto falantes estéreo + 1 central + 1 subwoofer + 1 amplificador) e teto solar panorâmico com sistema antiesmagamento.

Segurança

Para oferecer ainda mais segurança para todos os seus ocupantes, o Hyundai All New Santa Fe conta de série com célula de sobrevivência, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, detector de ponto cego, sistema Auto Hold e auxílio de saída em aclive, controle de velocidade em descidas, controle do freio em curvas, Controle Eletrônico de Estabilidade, Sistema de Controle de Tração, ABS com EBD e assistente de luz alta inteligente, que ilumina a pista e se adapta para não atrapalhar a visibilidade de veículos que estejam no sentido contrário.

Ficha técnica:

Motor: 3.5 L, V6

Potência: 280 CV

Torque: 14,1 kgf.m

Câmbio: Automático, 8 marchas

Preço: R$ 297.300