Novo Classe A mais tecnológico

Um dos lançamentos mais aguardados do ano no segmento premium, o novo Mercedes A200 Sedan já está no Brasil.

O público vai poder conhecer em detalhes o novo sistema MBUX, o design diferenciado e toda a esportividade desse sedan que já é sucesso no mundo. O Mercedes Classe A Sedan foi revelado durante o Salão do Automóvel de São Paulo em 2018 e já está na Newsedan Mercedes de Fortaleza.

Ele chega ao Brasil em duas versões, Style e Advance, sempre com o motor 1.3 turbo, com 163 cv e 25,5 kgfm de torque. O motor tem a capacidade de desativar dois cilindros em baixas rotações, o que resulta em economia de combustível. O câmbio é sempre o automatizado de dupla embreagem e sete marchas com tração dianteira.

A 200 Sedan Style tem duas telas de 7", uma para o painel de instrumentos e outra para a central multimídia, que podem ser configuradas pelo volante ou por um touchpad no console central (como a maioria dos Mercedes-Benz, a alavanca do câmbio está na coluna de direção) ou por touch screen na central. O Apple CarPlay e o Android Auto fazem parte do pacote, assim como as rodas de 18", sete airbags e os controles de tração e estabilidade.

A 200 Sedan Advance apresenta o MBUX com duas telas de 10,25" integradas e comando de voz completo. Até o teto-solar e o ar-condicionado podem ser controlados sem usar as mãos, apenas utilizando o comando "olá, Mercedes".

No porta-malas, sempre 430 litros de capacidade. Segundo a marca, o A 200 Sedan chega aos 100 km/h em 8,1 segundos, com velocidade máxima de 230 km/h. O Mercedes-Benz A 200 Sedan Style custa R$ 144.900 e o Advance, R$ 174.900.

Ficha Técnica:

Motor: 1.3l, turbo

Potência: 163 cv

Torque: 25,5 kgfm

Câmbio: Automatizado, dupla embreagem, sete marchas

Preços: R$ 144.900 e R$ 174.900