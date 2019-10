Nova joia da Merceces-Benz

Com um avançado design esportivo, o novo Mercedes-Benz CLA 250 chega ao mercado brasileiro com o novo e eficiente motor 4 cilindros em linha de 2.0 L que gera 224 cv de potência e torque de 350 Nm, além de transmissão 7G-DCT de dupla embreagem. Caracterizado pela combinação de elegância com linhas joviais e expressivas, a nova versão do modelo é equipada com rodas de liga leve de 18 polegadas, faróis full LED e teto solar elétrico panorâmico. O modelo Mercedes-Benz CLA 250 está disponível em todos os concessionários da marca pelo preço de R$ 225.900. Suas proporções esportivas e dinâmicas, além dos contornos arredondados, tornam o CLA um modelo inconfundível, capaz de atrair as atenções do público mais jovem, contribuindo para o rejuvenescimento da marca.

O design exterior do novo CLA se destaca pelas linhas acentuadas de coupé, ar de esportividade e dinamismo. O design dianteiro marcante com faróis alongados garante um apelo emocional e uma aparência atrativa.

O veículo é visualmente estendido pela grande distância entre eixos e pela linha lateral suave. O capô se inclina mais acentuadamente, enfatizando uma dianteira dinâmica e imponente que valoriza a elegância característica do modelo. Os largos arcos das rodas de 18 polegadas com cinco raios reforçam a esportividade e fazem com que ele tenha ainda mais equilíbrio na estrada.

Na motorização 250 o modelo será oferecido em sete opções de cores metálicas (branco digital, preto cosmos, azul denim, prata iridium, cinza montanha, prata Mojave e yellow sun) e três sólidas (vermelho júpiter, preto noite e branco polar). Além disso, para aumentar ainda mais o seu caráter esportivo, o modelo vem equipado com Pacote Night, que traz elementos externos em preto brilhante, como friso dos para-choques retrovisores e friso das janelas. Já o interior conta com visual moderno. A arquitetura do painel possui acabamento visual de fibra de carbono e é composta por duas telas de 10,2’’ cada, sendo a tela central sensível ao toque. As saídas de ar da ventilação com visual de turbina e o volante multifuncional revestido em couro reforçam a proposta do modelo.

Além disso, o veículo conta com a tecnologia head-up display, presente pela primeira vez em um veículo fora da família de superesportivos da marca, que permite ao condutor uma melhor dirigibilidade e uma experiência de condução singular. O Head-Up Display transforma seu para-brisas em um cockpit digital. Com ele, você sempre tem uma visão direta das principais informações, e toda a atenção permanece na estrada e nas condições de tráfego à sua frente. As informações selecionadas pelo motorista − velocidade atual, limites de velocidade ou dicas de navegação − são exibidas em alta resolução e em cores. Portanto, as informações também são claras, mesmo em dias ensolarados e à noite.

O Mercedes-Benz CLA 250 passa a contar também com o sistema multimídia inteligente e intuitivo MBUX – Mercedes-Benz User Experience. Por meio de gráficos de máxima resolução, via toque no próprio display de mídia e controle vocal inteligente, o condutor possui maior integração com o seu veículo. O sistema inteligente possui reconhecimento da fala, que é ativado por meio das palavras-chave “Olá”, “Oi” ou “E Aí” seguidas por “Mercedes”. Funções como ajuste do ar-condicionado, escolha de uma estação de rádio e abertura da persiana do teto solar podem ser facilmente acessadas por meio do comando de voz.

Além do excepcional conforto na rodagem, sua estabilidade é fruto da suspensão confort independente tanto na dianteira quanto na traseira cuidadosamente desenvolvidas. Por meio do Dynamic Select, o sistema possibilita diferentes modos de condução, que vão desde um modo confortável, até o mais esportivo ou econômico.

Por meio do sistema de integração para smartphones, Apple CarPlay ou Android Auto, é possível ao condutor visualizar aplicativos do seu smartphone na tela central do veículo, podendo, por exemplo, escolher seu aplicativo preferido de navegação ou música.

O novo CLA 250 conta com várias funções de assistência ativadas pela unidade de controle do ESP (programa eletrônico de estabilidade). Entre elas estão o contra esterço em caso de saída de traseira, correção da direção em frenagens em superfícies com diferentes níveis de aderência, redução da influência da tração dianteira na direção e compensação de ventos laterais.

O veículo oferece os últimos sistemas de assistência à condução com apoio cooperativo do motorista, proporcionando o mais alto nível de segurança ativa do segmento por meio de funções originárias em modelos superiores.

O modelo também conta com o Assistente de Frenagem Ativo. Dependendo da situação, ele pode reduzir as consequências de colisões traseiras com veículos lentos, parados ou estacionados à frente e até mesmo com pedestres e ciclistas atravessando. E, para auxiliar em manobras, o CLA 250 é equipado com câmera de ré com linhas auxiliares dinâmicas e 12 sensores de estacionamento. Dessa forma, o condutor consegue visualizar o trajeto exato da manobra e evitar possíveis obstáculos.

Além disso, o modelo traz assentos dianteiros elétricos com memória, revestidos em Artico, extremamente confortáveis para viagens longas. O Mercedes-Benz CLA 250 é equipado com airbags dianteiros e laterais para o motorista e passageiro da frente, airbags de joelhos para o condutor e airbags laterais nas janelas.

Ficha Técnica

Motor: 2.0l, 4 cilindros

Potência: 224 cv

Torque: 350 Nm

Câmbio: 7G-DCT de dupla embreagem

Preço: R$ 225.900

Fonte: Newsedan Mercedes