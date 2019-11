Mustang Mach-E chega em 2020

Os puristas estão de orelha em pé, mas até o esportivo Mustang se rendeu à era dos SUVs. A Ford apresentou em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Mustang Mach-E, novo SUV elétrico que traz o famoso “muscle car” para a era da eletricidade – a primeira ampliação da família Mustang em 55 anos, usando os mesmos conceitos que inspiraram a criação do cupê esportivo mais vendido do mundo.

Desenvolvido em um edifício centenário a alguns quarteirões da primeira fábrica de Henry Ford em Detroit, o Mustang Mach-E chega ao mercado norte-americano no final de 2020, com as opções de bateria padrão ou de longo alcance e tração traseira ou nas quatro rodas, acionada por motores de ímã permanente.

Com bateria de longo alcance e tração traseira, o Mach-E terá uma autonomia de pelo menos 480 km (padrão EPA). Na versão com tração integral, terá uma potência estimada de 336 cavalos e torque de 57 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h mais rápida que a versão básica do Porsche Macan.

O Mustang Mach-E tem três modos de direção – Whisper (“Sussurro”), Engage (“Engajado”) e Unbridled (“Desenfreado”). Foto: Divulgação

A Ford vai oferecer também duas versões especiais de performance do SUV. O Mustang Mach-E GT deve acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos – mais rápido que um Porsche Macan Turbo. Já o GT Performance Edition deve chegar aos 100 km/h em cerca de 3 segundos, mesmo tempo de um Porsche 911 GTS. Ambos os modelos GT terão uma potência estimada de 465 cv e torque de 84,6 kgfm.

Além da aceleração empolgante, o Mustang Mach-E poderá ser equipado com as novas pinças de alumínio Flexira, da Brembo, que combinam a funcionalidade de uma pinça fixa com as dimensões de uma pinça flutuante. O GT Performance Edition é equipado também com a tecnologia de suspensão adaptativa MagneRide Damping System, que proporciona uma rodagem emocionante e confortável com excepcional estabilidade.

O Mustang Mach-E tem três modos de direção – Whisper (“Sussurro”), Engage (“Engajado”) e Unbridled (“Desenfreado”) –, cada um com uma dinâmica de direção diferente para proporcionar uma experiência sensorial única. Seus recursos permitem personalizar as respostas do veículo, como controles de direção mais esportivos, iluminação ambiente e sons ajustados para uma experiência elétrica autêntica, além de animações no painel que acompanham o estilo de dirigir do motorista.

O veículo terá como opção um inédito sistema de tração nas quatro rodas (eAWD) que pode distribuir o torque nos eixos dianteiro e traseiro de forma independente, proporcionando aceleração impressionante e uma condução mais refinada. O sistema foi rigorosamente testado para aumentar o controle em condições escorregadias, em terreno molhado e na neve. O Mach-E é o primeiro veículo de série tunado pela equipe da Ford Performance usando o simulador de corrida da marca na Carolina do Norte (EUA).

O Mach-E marca também a estreia da central multimídia SYNC de nova geração da Ford, com uma interface elegante e moderna que usa o aprendizado de máquina para conhecer rapidamente as preferências do motorista e receber atualizações sem fio. O novo SYNC tem tela de 15,5 polegadas e uma interface simples que substitui os menus complicados, controlada por toque como os smartphones.

Assim como o SYNC de nova geração, o Mach-E é capaz de receber atualizações sem fio para melhorar o desempenho do veículo ou adicionar recursos.

O porta-malas traseiro do Mach-E tem 821 litros. Quando o banco traseiro está rebaixado, a capacidade chega a 1.687 litros – mais que suficiente para acomodar bagagem, equipamentos de camping e outros tipos de carga.

O design do Mach-E faz uma fusão de modernidade e elegância com funcionalidade inteligente. Foto: Divulgação

Modernidade

Em toda a cabine, o design do Mach-E faz uma fusão de modernidade e elegância com funcionalidade inteligente. Os alto-falantes premium da Bang & Olufsen, opcionais, são perfeitamente integrados ao painel, flutuando sobre as saídas de ar como uma barra de som. O apoio de braço flutuante e articulado abriga também um compartimento para bolsa ou carteira. Elementos de design tradicionais do Mustang, como o painel de duplo domo, também estão presentes no interior.

Até o teto solar panorâmico de vidro fixo, opcional, tem um segredo: um revestimento especial no vidro com proteção contra raios infravermelhos ajuda a manter o interior mais fresco no verão e mais quente no inverno. Uma camada interna no vidro também ajuda a proteger contra raios UV.

Entrar e dar partida no veículo também é fácil graças à tecnologia “Phone as a Key” (“Telefone como Chave”) que estreia na linha Ford com o Mustang Mach-E. Por meio do Bluetooth, o veículo detecta o smartphone do motorista quando se aproxima e destrava o Mach-E, permitindo que ele comece a dirigir sem precisar tirar o celular do bolso ou usar a chave. Há também um código de segurança que pode ser inserido na tela do veículo se a bateria do telefone acabar.

O Mustang Mach-E será oferecido com a opção de duas avançadas baterias de íons de lítio: com autonomia padrão (bateria de 75,7 kWh de 288 células) ou autonomia estendida (bateria de 98,8 kWh de 376 células), esta última com capacidade de pelo menos 480 km no padrão EPA, com tração traseira.

A bateria do Mach-E foi projetada para facilitar a fabricação e fica instalada no piso entre os dois eixos do veículo. Testada em temperaturas extremas de 40°C negativos, ela fica alojada em um compartimento à prova d’água e protegido para absorção de impactos. Conta também com um sistema de arrefecimento por líquido para otimizar o desempenho em condições climáticas extremas e melhorar os tempos de recarga.

Usando uma estação de carga rápida em corrente contínua de 150 kW, o Mustang Mach-E com bateria de autonomia estendida e tração traseira pode ganhar uma autonomia de cerca de 75 km em 10 minutos. O Mustang Mach-E com autonomia padrão pode atingir até 80% da carga em cerca de 38 minutos usando uma estação de carga rápida.

História

Quando foi lançado em 1964, o primeiro Mustang rapidamente conquistou o mundo e passou a representar o melhor do espírito americano: liberdade, progresso e alto desempenho com um toque de rebeldia. Agora, ele está pronto para reinventar essas ideias e criar um futuro elétrico poderoso, com atualizações sem fio que permitem continuar aprimorando o veículo para atender as crescentes necessidades dos clientes. “No primeiro Salão de Detroit, Henry Ford disse que estava trabalhando em algo que teria o impacto de um raio”, disse Bill Ford, Presidente do Conselho da Ford. “Era o Modelo T. Hoje, a Ford se orgulha de novamente apresentar um carro que tem a potência de um raio: o novíssimo Mustang Mach-E elétrico. Um carro rápido, divertido e um símbolo de liberdade para a nova geração de fãs do Mustang”, completa.

Ficha técnica:

Motor: 98,8 kWh/75,7 kWh

Potência: 465 cv

Torque: 84,6 kgfm

Autonomia: 480 km

Câmbio: Automático

Preço: Não revelado