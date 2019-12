Será possível melhorar uma carro mito? Pois a Ford conseguiu, com a versão Mustang Black Shadow, apresentada para a imprensa durante o balanço do ano de 2019. A Ford também anunciou planos para 2020. Mas a grande novidade foi mesmo o Mustang Black Shadow, uma série comemorativa dos 55 anos do superesportivo.

A base do foguete sobre rodas é o conjunto mecânico da configuração GT 3 Premium. Mustang Black Shadow oferecerá no Brasil o motor 5.0 V8 de 466 cv associado ao câmbio automático de 10 marchas. A edição comemorativa se diferencia das demais opções do cupê em especial pelos elementos estéticos, com destaque para o teto e o aerofólio pretos, as faixas exclusivas nas laterais e no capô, as novas rodas aro 19” e o emblema em preto na grade dianteira.

Por dentro, o Mustang Black Shadow conta com revestimento dos bancos e das portas em Alcantara com costuras especiais, acabamento de fibra de carbono no painel central e na alavanca do câmbio e o emblema “55 Years” exibido em destaque no painel.

Incluindo a nova opção para o Mustang, a Ford anunciou que vai fazer oito “ações de produto” ao longo de 2020, segundo informou o Presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, o que envolve não só lançamentos de novos carros, mas “tecnologias e soluções de conectividade”, como explica a fabricante.

Nos Estados Unidos, a marca recentemente apresentou a nova geração da central multimídia Sync, o que pode indicar sua chegada no Brasil em 2020.

Ficha Técnica

Motor: 5.0L, V8

Potência: 466cv

Câmbio: Automático,

dez velocidades

Rodas: aro 19”

Preço: R$ 328.900