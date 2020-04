Manutenção exige cuidado com o óleo do motor

Utilizar o óleo de motor errado no veículo pode ter consequências significativamente ruins: o motor pode perder energia, tornar-se barulhento ou, na pior das hipóteses, quebrar completamente. Para evitar esses prejuízos e outro ainda pior – os gastos desnecessários – só há uma maneira: utilizar o óleo de motor correto para a conservação do seu veículo.

“O óleo de motor tem a função de lubrificar as peças para reduzir a fricção e minimizar a perda desnecessária de energia. Um motor bem lubrificado queimará combustível com mais eficiência, tendo assim, um melhor desempenho”, explica Marcelo Martini, Gestor da divisão automotiva da Fuchs – grupo global com raízes alemãs que tem desenvolvido, produzido e vendido lubrificantes e especialidades relacionadas há mais de 85 anos para todas as áreas de aplicação e setores. “Um bom lubrificante também evita reações químicas indesejadas na superfície das peças, como a corrosão. Peças corroídas geralmente perdem a funcionalidade resultando em um aumento exponencial das emissões do motor”, completa o especialista.

Um dos equívocos mais comuns em relação ao óleo do motor é acreditar que existe um lubrificante único que se adapte a todos os modelos. Isso não é verdade, porque os motores modernos demandam um lubrificante com menos viscosidade (mais fino) para realizar todo o seu potencial de economia de combustível. “Esses lubrificantes mais leves foram projetados para proteger as peças com maior dificuldade de trabalhar durante seu funcionamento, enquanto permite que o motor gire livremente com a menor resistência possível”, comenta Marcelo Martini.

Marcelo Martini: nunca deve ser utilizado um lubrificante com viscosidades e recomendações não aprovadas pelos fabricantes. Foto: Divulgação

Portanto, utilizar o óleo do motor correto é uma decisão muito importante para a vida útil do veículo. Nesta entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Marcelo Martini traz mais detalhes sobre a importância da escolha correta do óleo do motor para o funcionamento do veículo.

Diário do Nordeste: Por que as pessoas ainda utilizam óleo de motor de forma errada?

Marcelo Martini: Ainda existem muitos mitos com relação ao lubrificante. Quem é motorista sabe muito bem que sem combustível o carro não anda, se o pneu estiver furado também não, mas não significa que se você não enxerga os outros itens de manutenção do veículo eles não sejam importantes, e o óleo de motor é um deles. O consumidor brasileiro ainda confia muito na recomendação do lubrificante pela sua oficina ou seu mecânico de confiança. A publicidade influencia com relação a marcas, mas nunca deve ser utilizado um lubrificante com viscosidades e recomendações que não sejam aprovadas pelos fabricantes dos veículos.

Em termos gerais, de que forma são desenvolvidos os óleos para motor?

Os fabricantes de lubrificantes devem seguir as normas e especificações existentes desenvolvidas pelos fabricantes dos veículos para que possam atender e aumentar a vida útil do motor. A formulação dos lubrificantes se baseia nessas especificações, e quanto mais moderno o motor, mais tecnologia tem o lubrificante.

Que tipo de problemas podem acontecer em caso de utilização de um óleo de motor errado?

função primária do lubrificante é evitar o atrito entre as peças e, por consequência, seu desgaste. Outras funções são:

. Manter a temperatura do motor, ajudando na troca de calor e resfriando as peças;

. Ajudar na limpeza do motor, expelindo os resíduos da combustão, como a fuligem;

. Vedação, ou seja, o lubrificante forma uma película de óleo nas peças, prevenindo contra a oxidação das mesmas.

O uso correto do lubrificante aumenta a vida útil do motor do seu carro e colabora na economia de combustível, já que ele fará o motor trabalhar na temperatura correta.

Por que um mesmo tipo de óleo pode não servir para vários tipos de motor?

Um dado importante é que 75% do desgaste do motor ocorre na partida, portanto o lubrificante deve fluir o mais rápido possível para o motor. Além da viscosidade errada dificultar a partida do motor, ela também gera o aumento do consumo do óleo. O cliente percebe que o óleo “baixa” e ele tem que completar de forma contínua antes do intervalo de troca do óleo. Também aumenta o desgaste excessivo de peças e gera um acúmulo de resíduos de combustão, como fuligem.

Como o motorista (leigo) pode fazer para saber o produto certo para o seu carro?

O motorista deve sempre conferir o manual do fabricante de seu veículo e conhecer o tipo de óleo (viscosidade e especificações) ideais para seu carro. A escolha correta do lubrificante não deve ser sempre por preço. A escolha deve ser levada a sério e deve atender às normas e especificações do fabricante do veículo. Assim, o proprietário conservará seu veículo e evitará prejuízos e gastos desnecessários.