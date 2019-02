Luzes que salvam

As luzes do automóvel têm papel fundamental para a segurança de todos que convivem no trânsito; servem tanto para sinalizar quanto para contribuir com a visibilidade dos condutores. Saia como, quando e em quais situações cada equipamento do sistema de iluminação deve ser acionado.



Farol de milha

Também conhecido como farol de longo alcance, o farol de milha serve para aumentar a visibilidade do motorista em grandes distâncias. Este sistema deve usado em estradas e/ou ruas sem iluminação, no período noturno, e não pode ser acionado quando houver fluxo de outros veículos à frente ou no sentido contrário, pois ofuscará a visão de outros condutores. A utilização incorreta do farol de milha pode acarretar em multa e pontos na CNH.



Farol de neblina

Localizado abaixo dos faróis principais, na parte inferior e dianteira do veículo, o farol de neblina deve ser utilizado em casos de neblina, tempestades e nevascas. Com projeção de luz mais próxima ao solo, o farol de neblina alcança pouca distância, pois o objetivo é iluminar num nível mais baixo que o farol principal. Por isso, o sistema não deve substituir o farol baixo. Ele também não ofusca a visão de outros condutores que trafegam no sentido contrário e ilumina com eficiência o acostamento e a faixa central da via.



Lanterna de neblina

Localizada na traseira do veículo, a lanterna de neblina tem a função de deixar o veículo mais visível em condições climáticas como neblina, tempestades ou quando a visibilidade estiver comprometida, tanto de dia quanto em períodos noturnos. O acionamento indevido atrapalha a visão dos outros motoristas que seguem atrás.



Pisca-alerta

Esta luz intermitente do veículo deve ser usada pelo condutor para sinalizar que o veículo está parado na via ou ainda em situações de emergência, uma ocorrência de perigo, situação crítica, incidente ou imprevisto, segundo o Código Brasileiro de Trânsito.



Luzes de direção (setas)

É a luz do veículo que indica a todos que convivem no trânsito – outros motoristas e pedestres – quando o condutor vai entrar à direita ou à esquerda. A seta também deve ser acionada quando houver mudança de faixas, para indicar quando o objetivo for estacionar em uma vaga e para pedir passagem na estrada na faixa da esquerda. Não acionar o sistema acarreta em multa e pontuação na CNH.