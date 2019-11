Luzes automotivas

Na hora da substituição da lâmpada queimada do carro, já parou para pensar se a troca deve ser feita em pares? Ou é permitido usar um modelo diferente do original de fábrica no seu carro? São diversas dúvidas sobre a iluminação automotiva. Pensando nisso, elaboramos algumas respostas sobre iluminação automotiva. Confira:

1 – Lâmpadas dos faróis podem ser diferentes das originais?

Verdade. Se forem respeitados os formatos originais de fábrica, é possível adotar outros tipos de lâmpadas nos faróis. É o caso de trocar as comuns por halógenas inovativas, que têm desempenho melhor, como luz mais branca, mais estilo e mais luz para que o motorista enxergue melhor, além da maior durabilidade. Outra possibilidade é adotar as de LED, com tecnologia diferente, mas de maior qualidade.

2 – Posso usar o farol baixo para iluminação diurna?

Verdade. Para os carros que não possuem luz de rodagem diurna (DRL), deve-se usar o farol baixo em estradas durante o dia para cumprir a lei. Veículos equipados com DRL, no entanto, devem usá-la, pois sua emissão de luz é diferente da do farol baixo, pois projeta iluminação para cima, na altura dos olhos dos pedestres e dos outros motoristas para que o carro seja visto.

3 – Lâmpadas de faróis devem ser trocadas em pares?

Verdade. Se uma lâmpada queima, isso significa que a outra já está no fim de sua vida útil. Por isso, a troca deve ser feita em pares. Outro ponto é que as lâmpadas perdem a luminosidade com o tempo e caso seja feita a troca de apenas uma, a iluminação ficará diferente em cada lado do carro.

4 – Lâmpadas comuns se desgastam com o tempo?

Verdade. O desgaste natural das lâmpadas halógenas altera a luminosidade que elas emitem, e por isso é recomendado fazer uma troca preventiva a cada dois anos. No caso da tecnologia LED Philips, não há desgaste e sua performance é a mesma durante toda a vida útil do equipamento, que é de mais de 8 anos.

5 – A lâmpada original de fábrica ilumina mais do que a superbranca?

Mito. As lâmpadas superbrancas precisam atender normas internacionais e do Inmetro no Brasil, o que significa que elas possuem, no mínimo, o mesmo nível de iluminação das convencionais.

6 – Outros motoristas podem ser ofuscados por lâmpadas de mais visibilidade?

Mito. A maior quantidade de luz emitida pela lâmpada não necessariamente causa ofuscamento, como as LED Philips. O que pode causar ofuscamento é o desalinhamento do farol, a geometria errada ou a má qualidade da lâmpada. Por isso, é necessário estar em dia com a regulagem e usar produtos de boa qualidade e procedência.

7 – Posso trocar as lâmpadas do farol em casa?

Verdade. A substituição das lâmpadas é um processo simples, que pode ser feito pelo proprietário do carro em casa, desde que ele siga corretamente o direcionamento da luz. Em carros que precisam de desencaixe do farol ou lanterna, ou que tenham compartimentos de difícil acesso para a mudança, o recomendado é deixar o serviço a cargo de um especialista.

8 – As lâmpadas de farol são todas iguais?

Mito. As lâmpadas de farol podem ser de vários tipos, como H1, H4 e H7. Cada uma tem formato, tamanho e encaixe diferentes. Porém, até mesmo as lâmpadas de mesmo tipo podem ter diferentes benefícios, como: maior visibilidade, mais estilo ou durabilidade. Além disso, as lâmpadas variam muito entre as fabricantes, porque materiais, processos produtivos e tecnologias interferem diretamente na performance da lâmpada.

9 – É preciso alinhar os faróis sempre que eu fizer a troca de uma lâmpada?

Verdade. Sempre que for feita uma substituição de lâmpada, é importante verificar se o alinhamento dos faróis está correto. Isso garante que o facho de luz faça a iluminação certa e evita o ofuscamento, além de garantir melhor visibilidade.

10 – Lâmpadas de LED são melhores do que as de xênon?

Verdade. O consumo de energia de lâmpadas de LED é menor do que as de xenon. Além disso, em geral elas possuem melhor performance, com mais luz, duram mais e têm temperatura de cor maior, com luzes mais brancas. Com garantia de três anos para defeitos de fábrica e durabilidade de 8 anos, as lâmpadas de LED Philips para automóveis oferecem 160% mais luminosidade. Compactas, elas são mais fáceis de instalar em espaços pequenos, possuem design robusto e apresentam maior proteção contra agentes externos como poeira, jatos d’água e vibração.