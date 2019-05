Kwid em versão irada

A Renault lançou em São Paulo, com direito a test drive da imprensa, o Kwid Outsider, a nova versão do compacto que é um dos carros mais populares do Brasil.

O veículo mantém as características do Kwid e apresenta novidades de design e conectividade. A versão traz de série o Media Evolution, central multimídia da Renault, única do segmento com tecnologia Android Auto e Apple Carplay, que permite usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e reproduzir áudios de Whatsapp na tela de sete polegadas touchscreen capacitiva, com melhor precisão de toque. O Kwid Outsider também recebe skis frontal e traseiro, barras de teto, proteção lateral, moldura do farol de neblina e calotas na cor preta. Já o interior do veículo apresenta novo revestimento dos bancos e detalhes alaranjados nas portas, no volante e no câmbio.

“O Kwid é um veículo muito especial para a história da Renault do Brasil. Para comemorar o sucesso, lançamos a versão Outsider, mais uma opção para o consumidor que procura design, segurança, conectividade e economia de combustível”, afirma Ricardo Gondo, Presidente da Renault do Brasil.

Na opinião de Alexandre Leão, Superintendente da concessionária de Fortaleza Regence Renault, o principal diferencial da versão foi o trabalho de design, “um carro charmoso, com interior todo renovado, externamente tem novas calotas e detalhes diferenciados”, explica. Além disso, a nova central multimídia, na qual pode ser emparelhado o celular, e a opção ECO, que mostra para quem está dirigindo como é a forma mais econômica de conduzir. E o consumo do carro é excelente: na cidade 14 km/l e na estrada chega a 17 km/l.

Sabendo da importância do pós-venda para o cliente, o Kwid possui a cesta básica de peças e a revisão preço atrativo. Desde o seu lançamento, a Renault já vendeu mais de 110 mil unidades do veículo no Brasil, números que o colocaram na liderança de seu segmento em 2018 e no acumulado de 2019, com 58% de participação.

O Kwid Outsider chega ao mercado brasileiro por R$ 43.990 e se une às outras três versões do Kwid: Life, Zen e Intense, já conhecidas pelo público.

Ficha Técnica:

Motor: 1.0l, flex, 3 cilindros

Potência: 66 cv (gasolina)/70 cv (etanol)

Câmbio: Manual

Consumo: 14 km/l (cidade) e 17 km/l (estrada)

Preço: R$ 43.990