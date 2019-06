Ka e EcoSport Freestyle

A Ford apresentou em Salvador as novas versões FreeStyle do Ka e do EcoSport que já estão nas concessionárias, com combinações exclusivas de estilo e equipamentos para ampliar a família.

O Ka FreeStyle tem como principal novidade a oferta do motor 1.0, criando uma opção de preço mais acessível do hatch aventureiro. Já o EcoSport FreeStyle ganha um visual moderno e ousado, com elementos que incluem teto e colunas pretos. O primeiro EcoSport FreeStyle foi lançado como versão especial no final de 2005 e fez tanto sucesso que se tornou modelo de série. Desde então, se mantém como carro-chefe de vendas da linha. No ano passado, a grife foi estendida ao Ka FreeStyle, com motor 1.5 e câmbio automático, que também foi muito bem aceito e abriu caminho para a chegada, agora, da versão com motor 1.0 e câmbio manual.

Ka FreeStyle 1.0

Hatch aventureiro com atributos típicos de utilitário, o Ka FreeStyle 1.0 tem suspensão e posição de dirigir elevadas, visual moderno e esportivo, potência, robustez, segurança, bom espaço interno e conectividade, com uma nova proposta de preço na categoria.

“O Ka FreeStyle é um veículo versátil e altamente aspiracional. Ele conquistou um espaço importante e hoje responde por 10% das vendas da linha, que é uma das líderes do mercado. Com o lançamento da versão FreeStyle 1.0, queremos ampliar esse sucesso levando a mesma proposta para um leque maior de consumidores”, diz Adriana Carradori, Gerente de Produto da Ford.

Visualmente, o Ka FreeStyle 1.0 adota o mesmo estilo da versão FreeStyle 1.5, com grade dianteira cinza do tipo colmeia, faróis com máscara negra, aplique inferior em prata nos para-choques e moldura em preto fosco no contorno da carroceria. O interior é igualmente diferenciado, com teto preto, painel marrom escuro e bancos revestidos em couro e tecido. No centro, destaca-se a tela flutuante de 7 polegadas da central multimídia SYNC 2.5, com funcionamento intuitivo e excelente visibilidade.

O motor 1.0 TiVCT Flex de três cilindros, com 85 cv, está combinado com a nova transmissão manual MX65 de cinco marchas, que dão um desempenho robusto e eficiente ao modelo. Ele tem também direção elétrica e suspensão com calibração especial, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, rodas de liga leve de 15 polegadas, faróis de neblina, molduras nos para-lamas, soleiras nas portas e rack com capacidade de 50 kg para transportar equipamentos como bicicleta, prancha ou caiaque.

Sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado, travas, vidros e retrovisores elétricos completam a lista. A carroceria é disponível em seis cores: preto Ebony, branco Ártico, cinza Moscou, cinza Copenhagen, marrom Trancoso e prata Dublin.

O KaFreeStyle 1.0 chega como modelo 2020, com preço de R$ 56.690, para inaugurar uma nova faixa no segmento. A linha continua a oferecer também o Ka FreeStyle 1.5, somente com transmissão automática. O baixo custo de posse é outra vantagem do modelo, que tem manutenção econômica.

EcoSport FreeStyle

O novo EcoSport FreeStyle traz elementos de estilo que valorizam ainda mais a personalidade marcante e esportiva do SUV. Vem com teto e colunas pintados de preto, grade dianteira preta, rack de teto estilizado, apliques em prata nos para-choques, faróis com máscara negra, retrovisores pretos com piscas integrados e maçanetas na cor do veículo. As rodas usinadas de 16 polegadas e os faróis de neblina com molduras pretas também são novos, acentuando a sua proposta moderna e vibrante.

O acabamento interno é outro destaque do utilitário esportivo, com materiais de qualidade e boa ergonomia, que contribuem para criar um ambiente confortável e funcional. A central multimídia SYNC 2.5 com tela flutuante de 7 polegadas oferece recursos eficientes de conectividade.

O novo EcoSport FreeStyle é equipado com motor 1.5 TiVCT de 137 cv e transmissão manual ou automática de seis velocidades. Tem também direção elétrica, controle de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa, que garantem alto padrão de dirigibilidade e segurança em diferentes condições de rodagem, além de sensor de estacionamento traseiro e ganchos Isofix para cadeiras infantis.

O novo EcoSport FreeStyle custa R$ 87.290 com transmissão manual e R$ 93.290 na versão automática. Como os demais modelos da linha, tem três anos de garantia e manutenção econômica.

“O EcoSport FreeStyle se tornou um ícone da linha e criou tendências no mercado”, diz Adriana Carradori. “Com essa renovação, valorizamos ainda mais o seu espírito inovador e arrojado, com itens de personalização que são objeto de desejo dos consumidores e fazem o carro se destacar nas ruas.”

Ficha Técnica:

Carro: Ka FreeStyle

Motor: 1.0l, flex

Potência: 85 cv

Câmbio: manual com cinco velocidades

Preço: R$ 56.690

Carro: EcoSport Freestyle

Motor: 1.5l, flex

Potência: 137 cv

Câmbio: Manual ou Automático

Preço: R$ 87.290 / R$ 93.290