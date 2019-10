Jipe valente

Quem gosta de jipe raiz deve ficar de orelha em pé: dia 22 de outubro será o lançamento oficial para a imprensa especializada da nova geração do Suzuki Jimny, com nome de batismo de Jimny Sierra. O jipe chega nas concessionárias da marca em novembro e vai conviver com a atual geração. O carro foi revelado pela primeira vez no Salão do Automóvel de São Paulo 2018, em novembro passado. Um veículo que chega para somar e se juntar à geração que já é e continuará sendo produzida por aqui, na planta de Catalão (GO).

São três gerações, uma história de quase 50 anos e milhões de apaixonados. Em sua quarta geração, o Jimny ganha o sobrenome Sierra, tem carroceria desenhada para expressar a funcionalidade off-road em todos os detalhes e a grande variedade de cores remete ao estilo jovem e marcante. O interior prioriza a praticidade com materiais de fácil limpeza e controles simples de operar, mesmo em condições extremas. Tem chassi heavy duty e o moderno sistema de tração 4x4 AllGrip PRO com função LSD.

Superar os mais difíceis obstáculos, manobrar em densas florestas, passar por grandes pedras e chegar a lugares inimagináveis. Só um legítimo off-road como o Suzuki Jimny Sierra sabe o que é enfrentar verdadeiras dificuldades com maestria.

Muito mais do que um carro, ele é o companheiro de quem tem espírito aventureiro. O exterior foi desenhado para expressar a funcionalidade off--road em todos os detalhes.

Desde o formato mais quadrado e sem muitos vincos até a variação de cores, que revelam a personalidade forte e marcante do Jimny, fugindo do comum e criando uma identidade própria.

O power train é totalmente novo e traz motor 1.5L de 108cv e 14,1 kgf.m de torque. Econômico e robusto para o off-road, além da inédita opção de transmissão automática, prática para o dia a dia.

Está ansioso pelo preço? No Salão de São Paulo, a Suzuki anunciou que iria custar de 20% a 25% a mais que a geração atual.

Em consulta com executivos de concessionárias Suzuki no Nordeste, as previsões de preço são as seguintes: com câmbio Mecânico, a partir de R$ 89.990. Já o Automático seria R$ 99.990 e o top de linha, por R$ 110 mil. Mas são previsões, pois os preços oficiais só serão revelados no dia 22 ou 23 de outubro, quando será feito o test drive no novo Jimny.

Obstáculos

As dimensões da nova geração fazem a combinação para rodar nos grandes centros e, ao mesmo tempo, enfrentar desafios no fora de estrada. O baixo peso, segundo a Suzuki, é outra característica marcante, já que permite ultrapassar facilmente terrenos arenosos e lamacentos evitando atolamentos, além de economizar combustível. O para-brisa e a coluna frontal estão em uma posição mais vertical. Já o capô é plano, evitando reflexos que possam atrapalhar a dirigibilidade.

Para evitar batidas de pedras na carroceria, as molduras dos para-lamas são mais largas e vêm com textura anti-risco, assim como os para-choques. Os vidros laterais são verticais para evitar acúmulo de lama ou água. Já o teto tem maior área e é equipado com calhas, que permitem a instalação de racks nas extremidades. Outra facilidade para o dia a dia é a abertura das portas em três estágios e com ângulo de 70º.

A modernidade e a tecnologia estão presentes em todos os cantos, como nos faróis em LED. O novo sistema multimídia de 7” é prático e funcional com a conectividade dos sistemas AppleCarPlay e Android Auto. O interior prioriza a praticidade com materiais duráveis, fáceis de limpar e resistentes.

Os controles estão em posições estratégicas e fáceis de operar, mesmo em condição extremas. Já o painel de instrumentos é projetado para uma visão clara ao trafegar em terrenos muito iluminados ou áreas de sombra. O volante em couro é equipado com piloto automático e controles de áudio. Para um maior conforto, o Jimny Sierra é equipado com ar-condicionado digital automático. Os bancos dianteiros são mais largos, têm maior absorção de impactos e maior curso nos trilhos, garantindo conforto e praticidade para todos os ocupantes. Este SUV tem a posição “flat bed” para os bancos, que torna o interior mais prático e espaçoso. Autêntico 4x4, o Suzuki Jimny Sierra carrega toda a performance off-road e é preparado para enfrentar todas as situações. Construído com chassi Heavy-Duty, tem excelentes ângulos de transposição, suspensão com eixo rígido 3-linkcom molas helicoidais. O sistema de tração é a AllGrip Pro com reduzida e função LSD, que torna a transposição de obstáculos ainda mais fácil.

Para garantir ainda mais segurança em qualquer situação, controle de estabilidade (ESP), além de Hill Hold (assistente de partida em rampas) e Hill Descent (assistente de descida). São três versões, incluindo duas com câmbio automático: Jimny Sierra 4YOU MT (R$ 89.990), Jimny Sierra 4YOU AT (R$ 99.990) e Jimny Sierra 4STYLE (R$ 110 mil). Os preços ainda não estão definidos oficialmente e são previsões.

Ficha técnica:

Motor: 1.5 litros, 4 cilindros

Potência: 108 cv

Torque: 14,1 kgf.m

Câmbio: Manual ou Automático

Preços estimados: R$ 89.900/ R$ 99.900/ R$ 110 mil