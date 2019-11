Jipe raiz automático

A marca aproveitou o Troller Brasil Festival, realizado no último final de semana (8 e 9 de novembro), em Campinas (SP) para revelar o novíssimo Troller TX4 com câmbio automático. Jipão feito em Horizonte, no Ceará, chega nas concessionárias em dezembro, e o preço extra oficial é de R$ 167 mil. O sistema de transmissão será o mesmo da picape Ford Ranger, automático com 6 velocidades. O motor se mantém: turbo diesel, 3.2 litros, com 200 cv de potência.

É o mesmo câmbio da picape Ford Ranger. O sistema de tração segue o 4x4 com reduzida para trilhas mais severas. A Troller destaca em seu comunicado de imprensa que a nova opção do jipe “amplia as possibilidades de uso do veículo, sem abrir mão de sua essência off-road”.

Além da introdução do câmbio automático, o novo TX4 tem diferencial traseiro blocante com acionamento elétrico. O recurso “aumenta a performance em pisos irregulares, transmitindo torque contínuo para as rodas mesmo que uma perca a aderência, de modo a garantir a máxima tração”, detalha a marca.

Novidades

O nome da nova opção e da sigla TX4 é “Troller Extreme 4” e a novidade conta com carroceria em duas cores. “Ele traz várias peças na tonalidade Azul Naval – incluindo grade dianteira, capô, teto, tampa traseira, para-choques, estribos e snorkel –, sempre combinada com uma das três opções de cores: Marrom Trancoso, Verde Maragogi ou Prata Geada”, explica a Troller.

No pacote de acessórios, o TX4 inclui itens como para-choques dianteiros de aço e faróis auxiliares de LED. O interior também conta com acabamento personalizado e novos itens de conforto. Mais detalhes do veículo serão divulgados na apresentação para a imprensa que será realizada no final do mês.

“O TX4 é um modelo que dá sequência à ampliação da linha Troller, com novidades que diversificam as possibilidades de uso do veículo sem abrir mão da sua essência off-road”, diz Demétrio Fleck, Gerente de Marketing, Vendas e Serviços da Troller. “Ele foi totalmente desenvolvido em sintonia com os desejos dos clientes da marca, que são apaixonados por aventura e valorizam sobretudo a personalização, a robustez e a capacidade de ir mais longe que ela oferece.”

Ficha técnica:

Motor: 3.2l, turbodiesel

Potência: 200 cv

Tração: 4x2, 4x4, 4x4 com reduzida

Câmbio: Automático, 6 velocidades

Preço: R$ 167 mil (estimado)