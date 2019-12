Jeep vai lançar novo SUV

A marca Jeep vai investir R$ 7,5 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos e está com planejamento de dez lançamentos no País, entre novos produtos, renovações e séries especiais. Durante evento realizado em São Paulo, os executivos da marca afirmaram que a marca, que pertence ao Grupo FCA (Fiat Chrysler Automobile), tem no Brasil seu segundo maior mercado mundial, só perdendo para os Estados Unidos.

No segmento de SUVs, onde tem dois líderes que são fabricados na planta de Goiana, Pernambuco, a Jeep tem participação de 22% nas vendas no Brasil. O Renegade lidera o segmento de SUVs pequenos e o Compass lidera o segmento de SUVs médios. Para se ter uma ideia da força dessa dupla, em 2019, até o final de novembro, foram vendidos 63.242 unidades do Renegade no Brasil, o que representa participação de 11,8% no disputado mercado. Já o Compass vendeu 54.707 unidades, com 10,2 % de participação. As informações foram reveledas pela Diretora da Jeep da América Latina, Tania Silvestri.

O sucesso do Jeep Renegade é uma das provas que as evoluções feitas na linha 2019 foram acertadas. Entre elas, os faróis de LED, a maior tela multimídia do segmento (de 8,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay), o para-choque com maior ângulo de entrada nas versões Flex, as novas rodas e a grade redesenhada. “O público está aprovando as readequações feitas em toda a linha, com menos versões, mais equipamentos e preços competitivos, deixando o Renegade ainda mais atraente”, declara a Diretora.

Outra novidade é que a Jeep vai lançar um SUV de sete lugares. O modelo será maior que o Compass e faz parte desse pacote de dez lançamentos para os próximos cinco anos.

Para a executiva, o sucesso da dupla produzida no Polo Automotivo Jeep, em Pernambuco, é uma das muitas respostas positivas dos consumidores brasileiros, que, em 2018, colocaram a marca na liderança absoluta em SUVs pelo terceiro ano seguido. “Mas ainda mais importante é ver que existe uma relação muito especial entre os clientes e a marca. Nossos veículos conseguem motivar as pessoas a buscarem momentos de liberdade, aventura, autenticidade e paixão, que são os valores que norteiam a Jeep”, diz Tania. Não à toa, o clube de relacionamento Jeep Nation já conta com mais de 10 mil sócios, depois de menos de três meses do lançamento.

Jeep é lider em SUV desde 2016

Pela primeira vez, a Jeep ultrapassou a barreira de 100 mil emplacamentos anuais, com exatas 106.945 unidades. Em relação a 2017, a alta foi de 21,3%, bem acima da evolução de 13,2% do mercado de automóveis no Brasil. De forma consistente, a fatia da marca sempre aumenta, passando de 4,7% em 2017 para 5,1% em 2018 e com tendência de subida em 2019.

A Jeep lidera desde 2016 as vendas totais de SUV no Brasil. Em 2018, enquanto o Renegade teve notáveis 46.344 unidades vendidas, o Jeep Compass foi o campeão entre todos os utilitários esportivos pelo segundo ano consecutivo, com 60.284 registros. Esse número significou nada menos do que 11,7% de todo o segmento de SUVs que, por sua vez, continua subindo e já representa quase um quarto de todos os automóveis comercializados no Brasil (24,38%, ante 22,27% em 2017). Em 2019, o cenário não deve mudar e finalizar com a liderança da dupla Renegade e Compass.