HR-V em sua linha 2020

A Honda já está com a linha 2020 do HR-V nas concessionárias desde o início de junho. A principal novidade é o retorno da versão Touring, que chega ao mercado ainda mais completa, elevada a um novo patamar de desempenho, conforto e segurança, com a adoção de equipamentos inéditos ao modelo, como teto solar panorâmico, Honda LaneWatch e o eficiente motor 1.5 Turbo de 173 cv, entre outras novidades.

As demais versões do SUV mais vendido da marca no Brasil trazem novos equipamentos de conforto e comodidade, oferecendo um modelo ainda mais completo para seus consumidores. Na linha 2020, a versão EXL passa a oferecer os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, bem como uma nova grade frontal com acabamento em black piano, aumentando o refinamento do SUV.

A central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, é a principal novidade para a versão EX, que recebe ainda sensores de estacionamento traseiros. Por meio desta nova central, é possível a operação intuitiva de mapas do sistema de navegação do Waze (navegação disponibilizada por meio do Android Auto e Apple CarPlay), além da reprodução de músicas via Bluetooth, por dispositivos portáteis, ou de serviços de streaming (via conexões Bluetooth, Android Auto ou Apple CarPlay).

Por fim, o modelo LX recebe câmera de ré integrada à central multimídia, com três modos de visão, facilitando as manobras e aumentando a visibilidade do condutor.

Touring

A versão Touring, que retorna na linha 2020 para completar a família do SUV, composta pelos modelos LX, EX e EXL, recebe equipamentos inéditos ao modelo. São itens que reforçam o design, a versatilidade e a performance da família HR-V, tornando-a uma opção ainda mais inteligente e completa para o segmento.

No design, o visual marcante do HR-V, recentemente renovado na linha 2019, ficou ainda mais refinado no modelo Touring. A dianteira ganha uma nova personalidade, com a adoção de faróis principais e de neblina Full LED – com alta eficiência luminosa em diferentes condições de rodagem –, bem como uma nova grade frontal, com acabamento em black piano, que complementam o visual robusto e sofisticado do HR-V.

O inédito teto solar panorâmico da versão Touring – o primeiro do tipo oferecido em um modelo da marca no Brasil - aumenta a sensação de espaço e luminosidade para os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros, bem como agrega um estilo único ao HRV, combinado a nova antena em formato barbatana, itens exclusivos da versão Touring. Na parte traseira, o logotipo “Turbo” e o sistema de escapamento em inox com duas saídas completam o design do HR-V e a sofisticação da versão Touring.

Por dentro

Equipado com a tecnologia Smart Entry, o HR-V Touring permite a abertura do modelo sem o uso da chave, por aproximação, enquanto o botão de partida torna ainda mais cômoda a operação do veículo. Equipado com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré – com três modos de visualização – e o exclusivo sistema Honda LaneWatch, o HR-V Touring permite visibilidade total em manobras e durante a condução.

O sistema Honda LaneWatch é composto de uma câmera instalada no retrovisor direito, que amplia o ângulo de visão do motorista além do proporcionado pelo espelho retrovisor, eliminando pontos cegos e projetando essa imagem ampliada no sistema multimídia, ao se acionar a seta, ou mesmo ao se pressionar um botão na alavanca. Com isso, o condutor passa a ter muito mais segurança em mudanças de faixa e mais comodidade em manobras. O HR-V Touring traz ainda equipamentos exclusivos, como sensores de chuva e retrovisor fotocrômico automático.

A versão Touring recebe a central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, com navegador GPS integrado ao sistema.

Performance

Todas as versões do HR-V trazem motores eficientes e que entregam uma combinação de performance e eficiência energética, para diferentes perfis de consumidores. Os modelos LX, EX e EXL do HR-V 2020 são equipados com o motor 1.8 16V FlexOne de até 140 cv na gasolina e 139 cv no etanol, que é combinado à transmissão CVT – com simulação de sete velocidades e aletas para trocas de marchas no volante, nas versões EX e EXL. A versão Touring, por sua vez, marca a estreia da motorização turbo com injeção direta no HR-V, garantindo alto desempenho e ótima eficiência energética, posicionando-o em um novo patamar.

O motor 1.5 de quatro cilindros, que equipa a versão Touring e traz calibragem específica para o HR-V, utiliza turbo de baixa inércia, injeção direta, variação de tempo de abertura das válvulas de admissão e escape (Dual VTC) e válvula wastegate eletrônica, gerando 173 cv a 5.500 rpm, com o torque linear de 22.4 kgfm entre 1.700 rpm a 5.500 rpm.

Este propulsor é acoplado a transmissão continuamente variável (CVT), a mesma adotada no Civic Touring e no CR-V, mas ajustada especificamente para o HR-V Touring, que entrega ampla potência ao longo de toda a faixa de trabalho do motor.

Essa transmissão traz algumas características específicas: função Kick Down, que reduz rapidamente a relação de marcha para permitir uma retomada mais eficiente quando o pedal do acelerador é pressionado até o fim do curso, e uma modularidade maior da aceleração em médias rotações, bem como a simulação das sete velocidades com o acelerador à plena carga, aumentando a percepção de performance e reduzindo o ruído de aceleração nesta condição.

O freio motor fornecido pela transmissão CVT do modelo Touring também foi aprimorado, com a simulação de reduções de marcha de forma automática em condições de frenagem brusca, aumentando a eficiência nessas condições. Outro aprimoramento, já aplicado à transmissão CVT na linha 2019, torna mais progressiva a aceleração nas condições de “anda e para”, fazendo com que a rotação do motor não suba excessivamente em situações de aceleração em trânsito, aumentando o conforto para os ocupantes nestas condições.

Para se adequar ao novo nível de desempenho, fruto do motor 1.5 Turbo, o HR-V Touring recebeu uma calibragem específica para o conjunto de suspensão, com novas molas e amortecedores, barra estabilizadora dianteira de maior diâmetro e a adoção da tecnologia Agile Handling Assist (AHA), que aprimora a estabilidade dinâmica do SUV em curvas, aplicando o conceito de vetorização de torque ao modelo.

Equipamentos de série

O HR-V traz de série em todas as versões o sistema de rebatimento de bancos Magic Seat, com três modos de utilização: Utility (que permite rebater os bancos traseiros e ter uma superfície verdadeiramente plana para acomodação de bagagens), Tall (que proporciona um espaço para acomodar objetos altos no as soalho do veículo, como um vaso de plantas, elevando o assento dos bancos traseiros) e Long (para o transporte de volumes longos, como uma prancha de surf, rebatendo também o encosto do banco do passageiro dianteiro.

Todas as versões trazem de série ar-condicionado, freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função brake hold, controle de cruzeiro e faróis de neblina (halógeno nas versões LX, EX e EXL e de LED na versão Touring), bem como vidros elétricos com um toque para subida/ descida e destravamento do porta-malas por controle. Na segurança, todas as versões são equipadas com controle de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em rampa (HSA) e luzes de frenagem de emergência (ESS).

As versões EX, EXL e Touring trazem ainda ar-condicionado digital touchscreen, airbags laterais e aletas para trocas de marcha no volante, habilitando a simulação de sete velocidades na transmissão CVT, e volante com revestimento em couro.

Na versão EXL e Touring, são oferecidos bancos revestidos em couro, airbags laterais do tipo cortina, acendimento automático dos faróis, central multimídia de 7″; com navegador integrado, bem como espelhos retrovisores com rebatimento elétrico e função tilt down em marcha a ré.

Ficha Técnica

Motor: 1.8l/ 1.5l turbo

Potência: 140 cv/173 cv

Câmbio: CVT

Versões: LX, EX, EXL e Touring

Porta-malas: 437 litros

Preços:

HR-V LX: R$ 94.400

HR-V EX: R$ 101.700

HR-V EXL: R$ 111.900

HR-V Touring: R$ 139.900