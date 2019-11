Hilux: picape potente

A Picape Hilux é uma das preferidas do consumidor brasileiro. E a Toyota anunciou que irá lançar uma nova configuração da picape, esportiva de verdade. Embora mantenha o nome de Hilux GR Sport, a nova variante terá o esperado motor 4.0 litros V6 a gasolina de 234 cv e câmbio automático com seis velocidades. O lançamento no Brasil será em fevereiro de 2020, ainda sem preço confirmado. Será a picape mais potente do Brasil.

A existência de uma nova versão da Toyota Hilux, desta vez com motor V6, já havia sido adiantada por Daniel Herrero, Presidente da marca na Argentina. A adoção do 4.0 V6 a gasolina do Land Cruiser Prado também não é surpresa, já que o SUV SW4 ganhou essa mesma motorização em alguns países como Uruguai e Venezuela.

No caso da Hilux GR Sport, o motor gera 234 cv e 38,3 kgfm de torque a 3.800 rpm da SW4, combinado ao câmbio automático de 6 marchas e com tração nas quatro rodas. A versão argentina terá 238 cv, uma diferença de 4 cv por conta da diferença no combustível.

A fabricante ainda não divulgou todos os dados técnicos e de desempenho da picape. A parte visual é mais discreta do que a GR Sport diesel, com adesivos menores na lateral. Manteve a grade alterada para ter o nome da Toyota por escrito e detalhes vermelhos.

A escolha pelo motor a gasolina se deve à ausência de uma variante a diesel na linha da marca – só teria um 4.5 V8 do Land Cruiser, que não caberia no cofre da Hilux. Embora deva ser bem mais suave, sem a vibração dos motores a diesel, o desempenho pode não ser tão distante assim. A Hilux 2.8 turbodiesel entrega 177 cv e 45,9 kgfm a partir de 1.600 rpm. É menos potência, mas muito mais torque e que aparece muito antes.

A Toyota ainda não informou se a Hilux será uma edição limitada como é a GR Sport diesel. Na Argentina, ela será vendida por 3,22 milhões de pesos (R$ 223,7 mil), um belo salto em comparação aos 2,93 milhões de pesos (R$ 203,6 mil) da versão diesel. Por aqui, considerando que a GR-Sport 2.8 custa R$ 214.990, espere por algo próximo de R$ 230 mil.

Ficha técnica:

Motor: 4.0l, gasolina

Potência: 234 cv

Torque: 38,3 kgfm a 3.800 rpm

Câmbio: Automático, 6 velocidades

Preço: R$ 230 mil (estimado)